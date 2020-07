OTC Markets Group utnevner Arctic Securities LLC som OTCQX-sponsor

NEW YORK, 14. juli 2020 /PRNewswire/ -- OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM), som driver finansmarkeder for 10.000 verdipapirselskaper i USA og i resten av verden, kunngjorde i dag at Arctic Securities LLC, en uavhengig finanstjenesteleverandør med kontor i Oslo, Stockholm, New York, Rio de Janeiro og Houston, er blitt utnevnt som OTCQX-sponsor i Norden.

OTC Markets Group har godkjent Arctic Securities LLC som sponsor for selskaper som skal børsnoteres på OTCQX- og OTCQB-markedet, og det er den første FINRA-lisensierte investeringsbanken til å representere Norden i denne rollen.

«OTC Markets Group ønsker Arctic Securities LLC velkommen i selskap med de andre OTCQX-sponsorene», sier Joe Coveney, VP, International Corporate Services hos OTC Markets Group. «Etter hvert som nordiske utstedere prøver å gjøre verdipapirene sine mer konkurransedyktige på det amerikanske markedet, spiller kvalifiserte rådgivere en vital rolle når det gjelder å navigere direktivene i OTCQX- og OTCQB-reglene

Audun Hoen, leder for den amerikanske virksomheten til Arctic Securities, legger til: «Muligheten til å kunne tilby nordiske børsnoterte virksomheter en måte å nå det amerikanske investormarkedet på, utfyller det allerede fulle spekteret med investeringsbanktjenester som Arctic-gruppen tilbyr, og Arctic-gruppen er en ledende leverandør på sitt hjemmemarked.»

Alle amerikanske og internasjonale selskaper må engasjere en OTCQX-sponsor for å kvalifisere seg for OTCQX-makedet. Hvis du vil vite mer om OTCQX-markedet, kan du kontakte Joe Coveney på [email protected].

Om Arctic Securities LLC

Arctic-gruppen er en ledende, uavhengig leverandør av finanstjenester som har vært i virksomhet siden august 2007. Siden 2007 har Arctic Securities LLC utvidet sin internasjonale virksomhet med kontorer i Oslo, Stockholm, New York, Rio de Janeiro og Houston – men alltid med en sterk norsk tilknytning. Firmaet har som mål å bidra på en verdifull måte og bli den foretrukne støttespilleren for kundene sine, med en absolutt forpliktelse til integritet, kvalitet og langvarige relasjoner, og levere fremragende utføring på alle trinn.

Om OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) driver OTCQX® Best Market, OTCQB® Venture Market og Pink® Open Market for 10.000 verdipapirer i USA og globalt. Gjennom OTC Link® ATS og OTC Link ECN kobler vi sammen ulike nettverk med børsmeglere som tilbyr likviditet- og ordreutførelsestjenester. Vi gjør det mulig for investorer å foreta aksjehandel på en enkel måte med den megleren de vil, og for selskaper å forbedre kvaliteten på informasjonen som er tilgjengelig for investorene.

Hvis du vil vite mer om hvordan vi skaper markeder som er bedre informert og mer effektive, besøk www.otcmarkets.com .

OTC Link ATS og OTC Link ECN er SEC-regulerte ATS-er, som drives av OTC Link LLC, medlem av FINRA/SIPC.

