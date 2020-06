OTC Markets Group utnevner Soren Brinkmann som OTCQX-sponsor

NEW YORK, 26. juni 2020 /PRNewswire/ -- OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM), som driver finansmarkeder for 10.000 verdipapirselskaper i USA og i resten av verden, kunngjorde i dag at advokat Søren Brinkmann, fra advokatfirmaet Brinkmann Kronborg Henriksen (BKH Law), er blitt utnevnt som OTCQX-sponsor og skal representere Norden.

OTC Markets Group har godkjent at Søren Brinkmann, som representant for Brinkmann Kronborg Henriksen, skal fungere som sponsor for selskaper som skal oppføres på OTCQX- og OTCQB-markedet. Brinkmann Kronborg Henriksen er blant regionens ledende advokatfirmaer, med ekspertise i kapitalmarkedsstrategier.

«OTC Markets Group gleder seg over å kunne ønske Søren Brinkmann velkommen til felleskapet med kvalifiserte OTCQX-sponsorer», sier Joe Coveney, VP, International Corporate Services hos OTC Markets Group. «Ettersom offentlige selskaper i Norden fortsetter å velge OTCQX-markedet som en kostnadseffektiv måte å få tilgang til amerikanske investorer på, er det viktig å ansette fagfolk som mestrer dette ansvaret i tråd med OTCQX-reglene.»

Alle amerikanske og internasjonale selskaper må ansette en OTCQX-sponsor for å kvalifisere seg for OTCQX-makedet. Hvis du vil vite mer om OTCQX-markedet, kan du kontakte Joe Coveney på [email protected].

Om Brinkmann Kronborg Henriksen

Brinkmann Kronborg Henriksen er et dansk advokatfirma med et internasjonalt perspektiv. Dette selskapet assisterer danske bedrifter med de internasjonale aktivitetene deres samt gir råd til utenlandske selskaper med hensyn til dansk forretningslovgivning.

Brinkmann Kronborg Henriksen er medlem av Meritas, som er et ledende forhåndsscreenet uavhengig nettverk med advokatfirmaer med fokus på tradere. Gjennom Meritas kan Brinkmann Kronborg Henriksen tilby klientene sine kvalitetssikret rådgivning i ca. 250 globale markeder fra nettverkets nærmere 7500 advokater.

Om OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) driver OTCQX® Best Market, OTCQB® Venture Market og Pink® Open Market for 10.000 verdipapirer i USA og globalt. Gjennom OTC Link® ATS og OTC Link ECN kobler vi sammen ulike nettverk med børsmeglere som tilbyr likviditet- og ordreutførelsestjenester. Vi gjør det mulig for investorer å foreta aksjehandel på en enkel måte med den megleren de vil, og for selskaper å forbedre kvaliteten på informasjonen som er tilgjengelig for investorene.

Hvis du vil vite mer om hvordan vi skaper markeder som er bedre informert og mer effektive, besøk www.otcmarkets.com .

OTC Link ATS og OTC Link ECN er SEC-regulerte ATS-er, som drives av OTC Link LLC, medlem av FINRA/SIPC.

