OTC Markets Group utser Arctic Securities LLC till OTCQX-sponsor

NEW YORK, 14 juli 2020 /PRNewswire/ -- OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM), ett företag inom finansmarknaden som hanterar 10 000 amerikanska och globala värdepapper meddelar att Arctic Securities LLC, en oberoende leverantör av finansiella tjänster med verksamhet i Oslo, Stockholm, New York, Rio de Janeiro och Houston har utsetts till OTCQX-sponsor i Norden.

Arctic Securities LLC har godkänts av OTC Markets Group som sponsor för företag som noteras på OTCQX- och OTCQB-marknaderna och som den första FINRA-licenserade investeringsbanken som representerar Norden.

"OTC Markets Group välkomnar Arctic Securities LLC till vår grupp med OTCQX-sponsorer," sa Joe Coveney, direktör för International Corporate Services på OTC Markets Group. "I takt med att nordiska emittenter vill stärka säljbarheten för sina aktier i USA fortsätter kvalificerade rådgivare att spela en viktig roll när det gäller att förstå riktlinjerna som finns i regelverket för OTCQX och OTCQB.

Audun Hoen, chef för Arctic Securities amerikanska verksamhet säger också: "Genom att erbjuda nordiska börsnoterade bolag ett sätt att nå den amerikanska investerarmarknaden kan vi komplettera vårt utbud av investeringsbanktjänster och det är det som Arctic Group är ledande inom på hemmamarknaden."

För att kvalificera sig för OTCQX-marknaden måste alla amerikanska och internationella bolag anlita en OTCQX-sponsor. För mer information om OTCQX Market kontakta Joe Coveney på [email protected].

Om Arctic Securities LLC

Arctic-koncernen är en ledande och oberoende leverantör av finansiella tjänster som gjorde sitt inträde på marknaden i augusti 2007. Sedan 2007 har Arctic Securities LLC utvidgat sitt internationella område med verksamhet i Oslo, Stockholm, New York, Rio de Janeiro och Houston. Man har hela tiden behållit sin norska kärna. Företagets mål är att bidra med värde och vara en prioriterad diskussionspartner för sina kunder med ett starkt åtagande inom integritet, kvalitet och långsiktiga relationer. Man gör det med förstklassiga utförandetjänster hela vägen.

Om OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) driver OTCQX® Best Market, OTCQB® Venture Market och Pink® Open Market för 10 000 amerikanska och globala värdepapper. Genom OTC Link® ATS och OTC Link ECN kan vi koppla ihop ett brett nätverk av mäklare som ger likviditet och utförandetjänster. Vi möjliggör för investerare att bedriva handel på ett enkelt sätt genom den mäklare som de väljer och stärker företagen med att ta fram kvalitetsinformation till investerare.

För att ta reda på mer om hur vi skapar effektivare marknader med bättre information, gå till www.otcmarkets.com .

OTC Link ATS och OTC Link ECN är SEC reglerade ATS-er som drivs av OTC Link LLC, medlem i FINRA/SIPC.

