OTC Markets Group utser Keith Billotti från Seward & Kissel till OTCQX-sponsor

NEW YORK, 7 maj 2021 /PRNewswire/ -- OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM), operatör av finansiella marknader för 11 000 amerikanska och globala värdepapper, meddelade att Keith Billotti, delchef för Seward & Kissels kapitalmarknads- och värdepapperskoncern, som representerar företag i USA och utomlands, inklusive i Norden, har utsetts till OTCQX-sponsor.

Keith Billotti, som representerar Seward & Kissel, har godkänts av OTC Markets Group att agera som sponsor för företag som ska noteras på OTCQX-marknaden. Seward & Kissel LLP, som är en ledande amerikansk advokatbyrå med kontor i New York och Washington, D.C., har särskild expertis inom finanstjänster, investeringsförvaltning, bankverksamhet och sjöfartsbranschen.

"OTC Markets Group är glada över att kunna välkomna Keith Billotti och Seward & Kissel LLP till vår community med kvalificerade OTCQX-sponsorer", säger Joe Coveney, VP, International Corporate Services på OTC Markets Group. "Då utländska privata emittenter, särskilt de i Norden, blickar mot OTCQX-marknaden för att förbättra sina tradingmöjligheter bland amerikanska investerare, är det viktigt att anlita ledande amerikanska kapitalmarknadsrådgivare för att ge professionell insikt om de riktlinjer som anges i våra OTCQX-regler."

För att kvalificera sig för OTCQX-marknaden måste alla amerikanska och internationella företag anlita en OTCQX-sponsor. För att läsa mer om OTCQX-marknaden , kontakta Joe Coveney på [email protected] .

Om Seward & Kissel LLP

Seward & Kissel LLP, som grundades 1890, är en ledande amerikansk advokatbyrå med kontor i New York och Washington, D.C., och har särskild expertis inom finanstjänster, investeringsförvaltning, bank- och sjöfartsbranschen. Byrån är välkänd för sin representation av investeringsrådgivare och tillhörande investeringsfonder, mäklare, stora affärsbanker, institutionella investerare och transportföretag (särskilt inom sjöfartsområdet). Verksamheten fokuserar främst på företagstjänster, fusioner och förvärv, värdepapper, tvister (inklusive tvister mellan tjänstemän), omstrukturering/konkurs, fastigheter, reglering, skatter, anställning och ERISA för klienter som söker juridisk expertis inom dessa områden

Om OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) driver OTCQX® Best Market, OTCQB® Venture Market och Pink® Open Market för 11 000 amerikanska och globala värdepapper. Genom OTC Link® ATS och OTC Link ECN för vi samman ett mångfaldigt nätverk av mäklare/handlare som tillhandahåller likviditets- och utförandetjänster. Vi gör det möjligt för investerare att med lätthet trada via valfri mäklare och ger företagen möjlighet att förbättra kvaliteten på den information som finns tillgänglig för investerare.

För att läsa mer om hur vis skapar bättre informerade och effektivare marknader, gå till www.otcmarkets.com .

OTC Link ATS och OTC Link ECN är SEC-reglerade ATS, som drivs av OTC Link LLC, medlem FINRA/SIPC.

Prenumerera på OTC Markets RSS-kanalen

Mediekontakt:

OTC Markets Group Inc., +1 (212) 896-4428, [email protected]

Logotyp - https://mma.prnewswire.com/media/1394986/News_Update_Logo.jpg

Related Links

http://www.otcmarkets.com



SOURCE OTC Markets Group Inc.