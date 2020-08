OTC Markets Group välkomnar AAC Clyde Space AB till OTCQX

NEW YORK, 25 augusti 2020 /PRNewswire/ -- OTC Markets Group Inc.(OTCQX: OTCM), aktör på finansiella marknader för 10 000 amerikanska och globala värdepapper, meddelade idag AAC Clyde Space AB (Nasdaq First North Premier Growth Market: AAC;OTCQX: ACCMF), ett företag som specialiserat sig på avancerade nanosatellit-rymdskepp, uppdragstjänster och pålitliga delsystem, har kvalificerat sig till att handlas på OTCQX® Best Market.

AAC Clyde Space AB börjar handlas på OTCQX under symbolen "ACCMF." Amerikanska investerare kan hitta aktuell finansiell information och Level 2-offerter i realtid för företaget på www.otcmarkets.com.

Handel på OTCQX-marknaden erbjuder företag effektiv och kostnadseffektiv tillgång till de amerikanska kapitalmarknaderna. För företag noterade på en kvalificerad internationellt börs ger strömlinjeformade marknadsstandarder dem möjlighet att genom sin hemmamarknadsrapportering göra sin information tillgänglig i USA. För att kvalificera sig för OTCQX måste företag uppfylla höga finansiella standarder, följa bästa praxis för företagsstyrning och visa att man följer tillämpliga värdepapperslagar.

"Vi är glada över att få välkomna AAC Clyde Space AB som det första Nasdaq First North Premier Growth Market-noterade företaget som utför "cross-trade" på OTCQX Best Market," säger Jason Paltrowitz, Executive Vice President för företagstjänster på OTC Markets Group. "OTCQX-marknaden stöder internationella företag som strävar efter att stärka synligheten och öppenheten på den amerikanska offentliga marknaden. Handel på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm och på OTCQX Market i USA kommer att göra det möjligt för AAC Clyde Space AB att effektivt skapa en global medvetenhet hos investerare. "

"Vi är mycket glada över att komma in på OTCQX® Best Market; då det blir lättare för amerikanska investerare att gå samman med oss i vår strävan att leda NewSpace-revolutionen. AAC Clyde Space AB verkar på en snabbt växande högteknologisk marknad som förväntas växa exponentiellt under de kommande åren. Vi ser många möjligheter på den amerikanska marknaden för våra mycket tillförlitliga avancerade lösningar och för våra Space as a Service-erbjudanden. Att ha en stark amerikansk investerare kan hjälpa oss nå sådana möjligheter, säger Luis Gomes, VD på AAC Clyde Space AB.

B. Riley FBR agerade som företagets OTCQX-sponsor. B. Riley FBR är namnet på den verksamhet som bedrivs av B. Riley Securities, Inc. Det är en investeringsbank med fullständiga tjänster som är dotterbolag till B. Riley Financial, Inc.. Med sin bas i Los Angeles har man kontor över hela i USA, som tillhandahåller företagsfinansiering, forskning , försäljning och handelstjänster.

Om AAC Clyde Space AB

AAC Clyde Space-gruppen erbjuder kundanpassade, nyckelfärdiga tjänster från design till drift av satellitsystem i omloppsbana, inkluderande tillförlitliga anpassbara satellitplattformar från 1 till 50 kg och ett komplett utbud av delsystem för kubsatelliter och småsatelliter. AAC Clyde Spaces oöverträffade "flight heritage" och helhetserbjudande gör det möjligt för kunderna att nå sina mål med en enda, pålitlig partner.

Om OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc.(OTCQX: OTCM) driver OTCQX® Best Market, OTCQB® Venture Market och Pink® Open Market för 10 000 USD och globala värdepapper. Genom OTC Link® ATS och OTC Link ECN sammanför vi ett vitt förgrenat nätverk av mäklare och handlare som tillhandahåller likviditet och utförandetjänster. Vi underlättar för investerare att handla genom den mäklare de själva väljer och vi ger företag möjlighet att förbättra kvaliteten på den information som finns tillgänglig för investerare.

För att lära dig mer om hur vi skapar mer informerade och effektivare marknader besök www.otcmarkets.com.

OTC Link ATS och OTC Link ECN är SEC-reglerade ATS, som drivs av OTC Link LLC, medlem FINRA/SIPC.

