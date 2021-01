OTC Markets Group välkomnar Atlantic Sapphire ASA till OTCQX

NEW YORK, 15 januari 2021 /PRNewswire/ -- OTC Markets Grupp Inc. (OTCQX: OTCM), aktör på finansiella marknader för 11 000 amerikanska och globala värdepapper meddelade idag Atlantic Sapphire ASA (Oslo Børs: ASA;OTCQX: AASZF), ett ledande företag inom hållbar laxodling i Bluehouse® i Miami i Florida i USA har kvalificerat sig till att handlas på OTCQX® Best Market.

Atlantic Sapphire ASA börjar handlas på OTCQX under symbolen "AASZF." Amerikanska investerare kan hitta aktuell finansiell information och Level 2-offerter i realtid för företaget på www.otcmarkets.com.

Handel på OTCQX-marknaden erbjuder företag effektiv och kostnadseffektiv tillgång till de amerikanska kapitalmarknaderna. För företag noterade på en kvalificerad internationell börs ger strömlinjeformade marknadsstandarder dem möjlighet att genom sin hemmamarknadsrapportering göra sin information tillgänglig i USA. För att kvalificera sig för OTCQX måste företag uppfylla höga finansiella standarder, följa bästa praxis för företagsstyrning och visa att man följer tillämpliga värdepapperslagar.

"Vi gratulerar Atlantic Sapphire ASA till att ha kvalificerat sig för OTCQX Best Market", sa Joe Coveney, vice ordförande för Corporate Services på OTC Markets Group. "Vi är glada att kunna stödja innovativa och företagsmässiga internationella företag som vill öka insynen och ge bättre tillgång till information och handel för amerikanska investerare. Korshandel med OTCQX i USA kommer att göra det möjligt för Atlantic Sapphire ASA, som är noterat på Oslo Børs, att diversifiera sin investerarbas och att utvidga sitt globala engagemang ännu mer."

Johan E. Andreassen, ordförande för Atlantic Sapphire ASA, sa: "Sedan den första amerikanska skörden i september 2020 har vår Bluehouse-lax expanderat sitt fotavtryck till över 1 000 platser, med allt fler butiker på nätet när vi fortsätter att öka produktionen mot vårt mål på 220 000 ton skörd år 2031 (ungefär 1 miljard laxmåltider per år). Atlantic Sapphires banbrytande teknik och vattenbruk ger en hälsosam produkt som bidrar till att undanröja miljöproblem i samband med konventionell laxodling. Bluehouse-lax har en utsökt mild smak och föds upp utan antibiotika eller bekämpningsmedel i en vattenkälla som är fri från mikroplast. Som världens största landbaserade laxodlingsföretag med primär verksamhet i USA är vi glada över att kunna noteras på en amerikansk marknad och ytterligare diversifiera vår investerarbas när vi expanderar verksamheten."

Arctic Securities LLC agerade som företagets OTCQX-sponsor.

Om Atlantic Sapphire ASA

Atlantic Sapphire är banbrytande inom Bluehouse®-laxodling (odlad lax) lokalt och omvandling av proteingrödor globalt. Atlantic Sapphire har sedan 2011 drivit sitt innovationscentrum i Danmark med stark fokus på FoU och innovation för att förse företaget med teknik och förfaranden som gör det möjligt för företaget att kommersiellt öka produktionen på slutmarknader nära konsumenterna.

I USA har företaget sedan 2010 arbetat för att identifiera den idealiska platsen för Bluehouse®-odling i Miami i Florida. Företaget har avslutat sin första utbyggnadsfas som beräknas skörda cirka 10 000 ton lax årligen och som i september 2020 utförde sin första kommersiella skörd i USA. Företaget har också fått de viktigaste amerikanska vattentillstånden, att producera upp till 90 000 ton på plats och har en planerad skördevolym på 220 000 ton år 2031.

Om OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) driver OTCQX® Best Market, OTCQB® Venture Market och Pink® Open Market för 11 000 amerikanska och globala värdepapper. Genom OTC Link® ATS och OTC Link ECN sammanför vi ett vitt förgrenat nätverk av mäklare och handlare som tillhandahåller likviditet och utförandetjänster. Vi underlättar för investerare att handla genom den mäklare de själva väljer och vi ger företag möjlighet att förbättra kvaliteten på den information som finns tillgänglig för investerare.

För att läsa mer om hur vi skapar mer informerade och effektivare marknader besök www.otcmarkets.com.

OTC Link ATS och OTC Link ECN är SEC-reglerade ATS, som drivs av OTC Link LLC, medlem FINRA/SIPC.

