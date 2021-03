OTC Markets Group välkomnar LeoVegas AB till OTCQX

New York, den 26 mars, 2021 /PRNewswire/ -- OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM), aktör på finansiella marknader för 11 000 amerikanska och globala värdepapper, meddelade idag LeoVegas AB (Nasdaq STO: LEO;OTCQX: LEOVF), en global speloperatör, har kvalificerat sig för handel på OTCQX® Best Market.

LeoVegas AB noteras på OTCQX under symbolen "LEOVF." Amerikanska investerare kan hitta aktuell, finansiell och Level 2-information i realtid för företaget på www.otcmarkets.com.

Uppgradering till OTCQX-marknaden är ett viktigt steg för företag som vill tillhandahålla en transparent handel åt sina amerikanska investerare. För företag noterade på en kvalificerad, internationell börs ger strömlinjeformade marknadsstandarder dem möjlighet att genom sin hemmamarknadsrapportering göra sin information tillgänglig i USA. För att kvalificera sig för OTCQX måste företag uppfylla höga finansiella standarder, följa bästa praxis för företagsstyrning och visa att man följer tillämpliga värdepapperslagar.

"Idag är cirka 12 % av våra aktieägare från USA och vi ser ett allt större intresse för LeoVegas som företag och som investering. Beslutet att också noteras på OTCQX kommer att göra oss mer tillgängliga för amerikanska aktieinvesterare och därmed göra det möjligt för andra att följa med på vår tillväxtresa framöver. Jag vill välkomna alla nya aktieägarna som detta kommer att ge", säger Gustaf Hagman, LeoVegas koncernchef.

B. Riley Securities, Inc. agerade som företagets OTCQX-sponsor.

Om LeoVegas AB

LeoVegas vision och position är "King of Casino". Den globala gruppen LeoVegas Mobile Gaming Group erbjuder spel på Casino, Live Casino, Bingo och Sport. Moderbolaget LeoVegas AB (publ.) är beläget i Sverige och dess verksamhet finns huvudsakligen på Malta. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. www.leovegasgroup.com

LeoVegas grundades 2011 och är en global speloperatör med åtta lokala spellicenser och är marknadsledande inom mobilt casino i Norden och Europa. Affärsidén är att skapa den ultimata spelupplevelsen på mobila enheter genom produktinnovation och stark varumärkesigenkänning via ett ansvarsfullt tillvägagångssätt.

Om OTC Markets Grupp Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) driver OTCQX® Best Market, OTCQB® Venture Market och Pink® Open Market för 11 000 amerikanska och globala värdepapper. Genom OTC Link® ATS och OTC Link ECN sammanför vi ett vitt förgrenat nätverk av mäklare och handlare som tillhandahåller likviditet och utförandetjänster. Vi underlättar för investerare att handla genom den mäklare de själva väljer och ger företag möjlighet att förbättra kvaliteten på den information som finns tillgänglig för investerare.

För att läsa mer om hur vi skapar mer informerade och effektivare marknader besök www.otcmarkets.com.

OTC Link ATS och OTC Link ECN är SEC-reglerade ATS, som drivs av OTC Link LLC, medlem FINRA/SIPC.

Prenumerera på OTC Markets RSS feed

Mediekontakt:

OTC Markets Group Inc., +1 (212) 896-4428, [email protected]

Logotyp - https://mma.prnewswire.com/media/1394985/Newly_Trading_Logo.jpg

Related Links

https://www.otcmarkets.com/



SOURCE OTC Markets Group Inc.