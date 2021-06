OTC Markets Group Welcomes Aker Carbon Capture AS to OTCQX

NEW YORK, 8. kesäkuuta 2021 /PRNewswire/ -- OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM), 11 000 yhdysvaltalaisten ja globaalien arvopaperien rahoitusmarkkinoiden operaattori ilmoitti tänään, että Atlantic Sapphire AS (Euronext Growth Oslo: ACC;OTCQX: AKCCF), joka on hiilen sieppaustekniikkaan keskittyvä yhtiö, on hyväksytty vaihdettavaksi OTCQX® Best Marketilla. Aker Carbon Capture AS on korotettu QTCQX-markkinoille Pink® -markkinoilta.

Aker Carbon Capture AS -kaupankäynti alkaa OTCQX-markkinoilla symbolilla "AKCCF." Yhtiön viimeisimmät taloudelliset tiedot ja reaaliaikaiset 2. tason tarjoukset ovat saatavilla yhdysvaltalaisille sijoittajille osoitteessa www.otcmarkets.com.

Listautuminen OTCQX-markkinoille on tärkeä askel yhtiöille, jotka haluavat tarjota yhdysvaltalaisille sijoittajilleen mahdollisuuden läpinäkyvään kaupankäyntiin yhtiön osakkeilla. Pätevään kansainväliseen pörssiin listatut yhtiöt voivat hyödyntää virtaviivaisia kauppakäytäntöjä ja hyödyntää kotimarkkinoiden tiedotusta myös Yhdysvalloissa. Jotta yhtiö voi liittyäOTCQX:ään, sen on täytettävä korkeat taloudelliset vaatimukset, noudatettava omistajaohjauksen parhaita käytäntöjä ja osoitettava noudattavansa sovellettavaa arvopaperilainsäädäntöä.

"Tänään Aker Carbon Capture -yhtiöstä tulee ensimmäinen Euronext Growth Oslo -noteerattu yhtiö, joka aloittaa ristikkäisvaihdon Yhdysvalloissa OTCQX-markkinoilla," sanoi Jason Paltrowitz, konsernipalveluiden johtaja OTC Markets -konsernissa. "OTCQX antaa Euronext Growth Oslo -pörssissä noteeratuille yhtiöille tilaisuuden tarjota paikallisia tiedotteitaan helposti yhdysvaltalaisten sijoittajien saataville ja parantaa näkyvyyttään Yhdysvaltain markkinoilla. Olemme iloisia voidessamme toivottaa hiilen sieppausteknologian kehittämiselle omistautuneen Aker Carbon Capture -yhtiön ensimarkkinoillemme."

"Aker Carbon Capture -yhtiön onnistunut noteeraus OTCQX-markkinoilla parantaa huomattavasti näkyvyyttämme Yhdysvaltain sijoittajayhteisössä laajentaessamme edelleen osakaskantaamme," sanoi Valborg Lundegaard, Aker Carbon Capture AS -yhruön toimitusjohtaja. "Ja mikä tärkeintä yhtiön noteeraaminen OTCQX-markkinoilla tekee mahdolliseksi ostaa ja pitää halussa osakkeitamme dollarimääräisinä, mikä poistaa yhden esteen mahdollisilta sijoittajilta. Maailman siirtyessä aktiivisesti kohti vähäisempiä päästöjä olemme iloisia voidessamme tarjota sijoittajille kiinnostavan mahdollisuuden sijoittaa puhtaampaan tulevaisuuteen."

Rose & Co. Capital Advisors, LLC toimi yhtiön OTCQX-sponsorina.

About Aker Carbon Capture AS

Aker Carbon Capture on hiilen sieppausteknologian kehittämiselle omistautunut yhtiö, joka tarjoaa ratkaisuja, palveluita ja teknologiaa, joiden avulla asiakkaat voivat vähentää merkittävästi CO2-päästöjään teollisuuslaitoksistaan. Palvelemme lukuisia teollisuuden aloja mm. sementin valmistusta, jätteistä ja kaasusta saatavan energian tuottoa sekä "sinistä" vetyä. Yhtiöllämme on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus ja kehittynyttä teknologiaa, jonka olemme perineet kuuluessamme Aker-konserniin.

OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) hallinnoi OTCQX® Best Market, OTCQB® Venture Market ja Pink® Open Market -pörssejä 11 000 arvopaperisalkulle Yhdysvalloissa ja maailmanlaajuisesti. Yhdistämme OTC Link® ATS:n ja OTC Link ECN:n kautta laajan likviditeetti- ja toimeenpanopalveluita tarjoavien kaupan välittäjien verkoston. Avullamme sijoittavat voivat käydä kauppaa haluamansa välittäjän kautta helposti, ja autamme yhtiöitä parantamaan sijoittajille tuotettavan tiedon laatua.

Lue lisää siitä, miten luomme parempaan tietoon perustuvia ja tehokkaampia markkinoita sivuillamme www.otcmarkets.com.

OTC Link ATS ja OTC Link ECN ovat SEC-säänneltyjä ATS-järjestelmiä, joita hallinnoi FINRA/SIPC-jäsen OTC Link LLC.

