Отчет UM Wave X Remix Culture: четыре ключевых тенденции формируют современное потребительское поведение

По данным Remix Culture, 61 процент онлайн-потребителей соглашаются с утверждением, что бренды играют важную роль в обеспечении общественного блага. Если бренды не соответствуют этим ожиданиям, потребители призывают их к ответу, используя социальные сети для выражения своих опасений и развертывания движений "сопротивления".

"Реакционное" поведение отражается в приверженности потребителей к контенту и культуре предыдущих десятилетий и брендам, пробуждающих в нем чувство ностальгии. На первый план сегодня выходят поколенческие тенденции прошлого, формируя персональный стиль, язык и убеждения:

68 процентов людей любят слушать музыку и смотреть фильмы прошлых десятилетий

57 процентов отмечают, что их семьи придерживаются традиций своих предков

55 процентов получают удовольствие от просмотра давно завершившихся телевизионных шоу

По данным исследования, современный потребитель испытывает как никогда сильное желание адаптировать местные источники вдохновения под собственное чувство индивидуальности. Эту тенденцию называют "реглокализацией". Рассуждая о потребительском контенте/продуктах из других стран, 57 процентов участников опроса соглашаются, что местные бренды и продукты являются более аутентичными.

Результаты исследования также показывают, что все больше потребителей стремятся расширять и "воссоздавать" свою индивидуальность. При ответе на вопрос о факторах, определяющих их личность, большинство опрошенных отметили уровень здоровья/физическую форму; друзей; образование/знания; семейные традиции; увлечения; веру в важность науки/доказательств/понимания естественных процессов; и место рождения. На фоне увеличения числа элементов, определяющих личность, потребители отмечают бренды, апеллирующие к многогранным факторам индивидуальности. 65 процентов всех опрошенных высказали заинтересованность во взаимодействии с компаниями, олицетворяющими новые модели деятельности.

61 процентов потребителей отмечают, что их персональный стиль включает элементы различных эпох, культур и традиций

65 процентов респондентов готовы попробовать продукты компаний, внедряющих новые модели деятельности.

"Remix Culture показывает путь к культурному взаимодействию посредством углубленного изучения типов контента, формирующих культурную идентичность и влияющих на поведение потребителей, - отмечает директор по кросскультурным связям UM Дейдре Смоллс-Ландау (Deidre Smalls-Landau). - Эти знания помогают нашим клиентам лучше понимать и ориентироваться в культурных тенденциях в условиях сегодняшнего падения доверия, когда вопрос культурной релевантности брендов стоит наиболее остро".

Посвященная культурным аспектам версия отчета UM Wave X, Remix Culture, содержит результаты количественного исследования с участием 56 397 активных Интернет-пользователей, взаимодействующих с мировой сетью каждый день или как минимум через день. Исследование, проводившееся на 44 языках в 81 стране мира, представляет собой репрезентативный срез мнений 1,73 млрд активных пользователей Интернет. Чтобы узнать больше, посетите веб-сайт http://wavex.umww.com.

О КОМПАНИИ UM

UM - стратегическое медиа-агентство, целью которого является доказать, что масс-медиа служат передовым фактором роста и эффективности. Мы уверены, что развитая наука и искусство дают нашим клиентам лучшие результаты. В основе всех наших сервисов лежит наука в формате инновационной бизнес-аналитики и обработки данных в режиме реального времени. Мы творим искусство, создавая моменты, имеющие важное значение для масс-медиа, и давая стимул к развитию брендов. Являясь ведущей международной медиа-сетью в составе IPG Mediabrands, UM осуществляет свою деятельность в более чем 100 странах мира. Штат из 5 000 сотрудников сети создает инновации для клиентов по всему миру, в число которых входят Accenture, American Express, BMW, Coach, Coca-Cola, ExxonMobil, Fitbit, GoPro, Johnson & Johnson, Quicken Loans, Sony, Spotify и The Hershey Company.

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