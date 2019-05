Óticas Carol lança série no YouTube para mostrar que enxergar bem muda tudo

SÃO PAULO, 28 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- Assistir a um pôr-do-sol de tirar o fôlego, ver um filme com aquela pessoa especial ou até ir ao show tão esperado do seu artista favorito. Momentos como esses provam que "Enxergar Bem Muda Tudo". Esse é o nome da mais recente novidade da Óticas Carol, maior rede do setor óptico no país.

Pensando em disseminar informações sobre saúde visual, a Óticas Carol lança no mês de maio uma nova série de vídeos em seu canal do YouTube, focado em dar acesso a dados importantes sobre tudo que envolve nossa visão, desmistificando o que pouco se sabe e oferecendo informações curiosas e inusitadas, de forma didática e divertida.

"A Carol sempre teve em seu DNA o desejo de estar perto de cada brasileiro, sendo mais do que apenas uma rede de lojas que oferece produtos de qualidade, mas uma aliada, oferecendo consultoria para que as pessoas cuidem cada vez melhor desse nosso bem tão valioso, nossa visão", celebra Raquel Pirola, Diretora de Marketing do segmento de varejo da Luxottica no Brasil, responsável por marcas como Óticas Carol, Sunglass Hut, Ray-Ban e Oakley.

Os vídeos no canal abordarão algumas das dúvidas mais comuns dos brasileiros. As curiosidades satisfarão tanto uma audiência preocupada com estética e funcionalidade dos óculos, como também uma segunda parcela de pessoas que buscam informações mais técnicas e relacionadas à saúde.

Para tornar o conteúdo ainda mais atrativo, Chantal Goldfinger, especialista em moda eyewear, será a protagonista de um dos "quadros" do canal, dando dicas relacionadas a cores, formatos, tendências e combinações.

O primeiro vídeo do Canal "Enxergar Bem Muda Tudo" pode ser visto através desse link: https://www.youtube.com/watch?v=FC8lBAw1wmU

Sobre a Óticas Carol

A Óticas Carol é uma marca varejista no ramo óptico que foi fundada em 1997 e recentemente adquirida pelo Grupo Luxottica. Hoje é a maior rede de franquia ótica do Brasil atualmente com mais de 1.200 lojas em todo o país. Sua missão é fornecer a melhor plataforma para o crescimento sustentável de seus franqueados, sempre em busca de encantar seus clientes com excelentes serviços e produtos ópticos. A visão da Óticas Carol é ver um mundo mais bonito transformando os óculos no principal acessório de moda e perpetuando um modelo de negócios sustentável. Para saber mais sobre a Óticas Carol, visite www.oticascarol.com.br.

