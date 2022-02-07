открытие зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине стало местом встречи для всего мира

«Этот год Тигра также является Олимпийским годом, — сказал г-н Бах. — И год Тигра, и Олимпийский Тигр символизируют целеустремленность, храбрость и силу. Сегодня благодаря своей целеустремленности Китай является страной зимних видов спорта. Ими увлечены свыше 300 миллионов человек, регулярно посещающих около двух тысяч горнолыжных курортов и ледовых арен».

«Уважаемые спортсмены, — добавил он, — мы все вместе с вами. Мы все поддерживаем вас. Мы все болеем за вас».

Чжан Имоу (Zhang Yimou), который руководил грандиозной церемонией открытия летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине, вновь стал главным режиссером открытия Зимней Олимпиады 2022 года. Основным элементом его концепции шоу-представления, проходившего в пятницу вечером, были снежинки, присутствовавшие в двух программах. Зажжение олимпийского огня несло в себе тот же мотив.

«В Пекин съезжаются разные снежинки, которые собираются в одну гигантскую снежинку человечества», — так описал г-н Чжан свою концепцию церемонии открытия в интервью China Media Group (CMG).

В церемонии приняли участие делегации из более чем 90 стран, а также мировые лидеры, в числе которых президент России Владимир Путин, президент Сербии Александр Вучич, президент Аргентины Альберто Фернандес и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

По сложившейся Олимпийской традиции во время парада спортсменов первыми на стадион вошли участники национальной сборной Греции, а вслед за ними — сборная Турции. Последней промаршировала сборная Китая в качестве хозяев Зимней Олимпиады. Китайский национальный флаг пронесли за свою команду конькобежец Гао Тинъюй (Gao Tingyu) и скелетонистка Чжао Дань (Zhao Dan).

В завершающей части церемонии в центре стадиона был зажжен олимпийский огонь от факела, прошедшего через руки около 1200 факелоносцев, включая самого Баха, за время трехдневной эстафеты по трем зонам проведения состязаний в Пекине, Янцине и Чжанцзякоу.

В течение следующих 16 дней около 2900 спортсменов примут участие в 109 соревнованиях по 15 дисциплинам в семи видах спорта на зимних Олимпийских играх 2022 года.

https://news.cgtn.com/news/2022-02-04/Beijing-2022-Winter-Olympics-opening-ceremony-begins-17nLl93I95S/index.html

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SOURCE CGTN