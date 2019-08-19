Отмечающий свое 30-летие бренд DKNY демонстрирует креативный дух Нью-Йорка в своей новой кампании с участием звездных уроженцев мегаполиса Холзи и The Martinez Brothers

Давным-давно реализовав свою миссию создания прогрессивного, но прагматичного базового гардероба для поклонников DKNY и их насыщенной, разносторонней жизни, бренд представляет свою осеннюю кампанию-2019 как коллекцию истинно нью-йоркских историй от уважаемых и влиятельных деятелей культуры. На каждом снимке добившиеся успеха собственными силами Холзи и The Martinez Brothers излучают уверенность в себе, дерзкий стиль и яркий талант. Вместе они воплощают ту креативность, что дает стимул к саморазвитию молодых жителей Нью-Йорка - места, где даже сегодня можно реализовать самые, казалось бы, невероятные мечты.

В рамках кампании Холзи и The Martinez Brothers появляются в самых трендовых моделях из осенней коллекции DKNY-2019, включая клетчатые костюмы, необработанный деним и повседневно-спортивную одежду с леопардовым принтом для нее; нестандартный покрой, классические силуэты верхней одежды, простые и удобные базовые модели для него. Монохромная черно-белая эстетика, акцентированная выразительным красным логотипом, полна отсылок к инновационным коллекциям DKNY 90-х годов прошлого столетия.

"DKNY - это истинный дух Нью-Йорка. Воплощение его многообразия и драйва. Его трудолюбия с долей фортуны. Говорят, если пчела улетает слишком далеко от улья, она обречена на верную смерть. DKNY позволяет мне сохранять родной город в сердце и нести его волшебство в душе. Для меня большая честь вместе с этим легендарным брендом отмечать его 30-летие". Характерный для Холзи стиль панк и непринужденная прямолинейность обеспечили ей статус бесстрашного голоса поколения Z, а сингл "Without Me ", недавно занявший первую строчку в хит-параде Billboard, подтвердил ее мировой потенциал. Холзи - воплощение грации под шквалом огня, подчиняющей себе необузданные силы города и прокладывающей путь к покорению Нью-Йорка.

От кварталов Бронкса до парижских подиумов и экзотических островов - The Martinez Brothers превратились из авторитетных представителей мира высокой моды в звездных DJ, пользующихся поистине мировой славой. Сегодня они создают собственную оригинальную музыку и являются завсегдатаями самых известных ночных клубов планеты. "Мы родились и выросли в Бронксе. И нам посчастливилось найти свое призвание в музыке. Благодаря ей, мы побывали в самых разных уголках земного шара, встретив на своем пути множество потрясающих людей и незабываемых приключений. Однако в конце каждого пути мы неизменно возвращаемся домой, в Нью-Йорк. Этот город сделал нас теми, кем мы есть, и он всегда остается в наших сердцах, где бы мы ни были. Он ощущается в нашей музыке, в нашей речи и стиле нашей одежды. Именно поэтому сотрудничество с DKNY - вполне естественный шаг для нас. Мы очень рады стать частью команды этого легендарного бренда и вместе с ними рассказывать миру о Нью-Йорке".

В ходе Нью-йоркской недели моды в сентябре этого года DKNY организует грандиозную вечеринку по случаю своего 30-летия с участием The Martinez Brothers и Холзи.

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