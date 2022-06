Otodata Holdings, Inc. annonce l'acquisition de la branche GPL d'AIUT

Fondée en 2008, Otodata propose du matériel, des logiciels et des applications de pointe pour la surveillance à distance des réservoirs dans de nombreux secteurs. Les solutions d'Otodata permettent aux distributeurs de carburants et de gaz industriels de surveiller leurs réservoirs à distance ; elles fournissent des données pertinentes en temps réel pour optimiser la productivité des actifs et de la main-d'œuvre dans leur entreprise.

« Nous sommes ravis de travailler avec l'équipe d'AIUT dont les solutions surveillent actuellement des centaines de milliers de réservoirs. Cette acquisition nous permettra d'accélérer notre expansion et d'exploiter davantage nos solutions innovantes pour la surveillance et le comptage à distance des réservoirs sur les 5 continents. Il s'agit d'une étape importante dans notre stratégie visant à répondre à la demande croissante de solutions de surveillance de réservoirs fiables, abordables et automatisées dans une variété d'industries et de marchés géographiques tels que le GPL, le carburant, les lubrifiants et le gaz industriel », a déclaré André Boulay, président d'Otodata.

« La meilleure façon de prédire l'avenir est de l'inventer. Ces mots bien connus d'Alan Kay reflètent parfaitement l'idée de notre travail. En unissant nos forces à celles d'Otodata, nous pourrons offrir à nos clients des produits et des services supplémentaires, ainsi que des structures de prix compétitives, garantissant ainsi un avenir radieux pour tous », a déclaré Marek Gabrys, président d'AIUT.

À propos d'Otodata Holdings, Inc. :

Otodata est un acteur clé dans le secteur de la surveillance des réservoirs depuis plus de dix ans. Son objectif a toujours été de produire un moniteur dont le coût de possession est le plus bas du secteur, rendant ainsi la mise en œuvre à grande échelle abordable pour tous les revendeurs de carburant.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site web à l'adresse www.otodatatankmonitors.com et nos réseaux sociaux :

À propos d'AIUT

AIUT est le plus grand intégrateur polonais de systèmes pour l'industrie. Depuis plus de 30 ans, l'entreprise fournit au marché mondial des solutions technologiquement avancées en matière d'automatisation et de robotisation des processus de production, d'informatique et d'Internet industriel des objets (IoT). La société est située à Gliwice, en Pologne, et possède des filiales dans 6 pays : États-Unis, Canada, Allemagne, Chine, Inde et Roumanie.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1849944/image_aiut.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1849945/Otodata_Fuel_Innovation_TM_logo_Big.jpg

Contact : Gregory Bronner, Directeur du marketing senior, [email protected], Tél. portable : +1 514-463-6303 | Tél. : +1 (514) 673-0244

SOURCE Otodata