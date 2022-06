Otodata Holdings, Inc. anuncia a aquisição do departamento de GLP da AIUT

Uma ótima oportunidade para a Otodata continuar expandindo sua oferta de produtos

MONTREAL, 29 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- A Otodata Holdings, Inc. ("Otodata") tem o prazer de anunciar que adquiriu o departamento de GLP da AIUT, fornecedora líder de ecossistemas IoT para o mercado global de medição e monitoramento remoto de GLP. Por mais de 15 anos, eles têm cooperado com empresas líderes no mercado global de GLP, equipando seus clientes com soluções avançadas de leitura de dados, monitoramento, medição e análise.