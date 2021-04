Otodata Technologies USA annonce l'acquisition de Wise Telemetry

Fondée en 2008, Otodata conçoit, développe et fabrique des produits et des technologies de surveillance de niveau à distance, leaders sur le marché pour une variété d'industries. Le logiciel de surveillance unique d'Otodata, qui accompagne le matériel, permet aux utilisateurs de surveiller leurs réservoirs à distance, en fournissant des données en temps réel qui permettent d'améliorer la productivité des actifs et de la main-d'œuvre dans leur entreprise.

« Nous sommes très heureux de travailler avec l'équipe de Wise Telemetry. Cette acquisition accélérera notre diversification sur le marché du gaz industriel, nous permettant de tirer parti de nos solutions innovantes pour la surveillance à distance des réservoirs et de servir ce segment en pleine croissance. Il s'agit d'une étape importante dans notre stratégie visant à répondre à la demande croissante de solutions fiables, abordables et automatisées de surveillance des réservoirs dans une variété d'industries et de marchés géographiques », a déclaré André Boulay, président et chef de la direction d'Otodata.

« L'équipe de Wise est ravie de faire partie d'Otodata. En unissant nos forces, nous pouvons offrir à nos clients des produits et services supplémentaires ainsi que des structures tarifaires innovantes, leur permettant de surveiller chaque actif et de recevoir un retour sur investissement instantané, tant au niveau local qu'à l'étranger », a ajouté Eric Wise, fondateur et PDG de Wise Telemetry.

À propos d'Otodata Technologies USA :

Otodata est un acteur clé dans le secteur de la surveillance des réservoirs depuis près de dix ans. Son objectif a toujours été de produire un moniteur dont le coût de possession soit le plus bas du secteur, ce qui rend la mise en œuvre à grande échelle abordable pour tous les revendeurs de carburant.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site web à l'adresse www.otodatatankmonitors.com et nos chaînes de médias sociaux :

À propos de Wise Telemetry

Wise Telemetry est un fournisseur de premier plan de dispositifs et de services de télésurveillance pour l'industrie du gaz industriel. Fondée en 2014 par Eric Wise, l'entreprise a la capacité de surveiller tous les aspects de la distribution de gaz, des camions-citernes et des réservoirs en vrac aux dewars et aux bouteilles. Wise Telemetry est un membre fier de l'Association des distributeurs de gaz et de produits de soudage (GAWDA).

