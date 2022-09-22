Otomobil devi Tech Chery, "Yaoguang 2025" geleceğin teknolojisi stratejisini duyurdu

ANKARA, Türkiye, 22 Eylül 2022 /PRNewswire/ -- Chery Automobile geçtiğimiz hafta Wuhu, Anhui'de "Yaoguang 2025 Chery Teknoloji Günü" etkinliğini düzenledi. Etkinlikte çok sayıda gelişmiş teknolojik başarının yanı sıra yeni bir konsept model de tanıtıldı.

"Yaoguang 2025" stratejisi, tüketicileri Chery'nin en gelişmiş teknolojileri ve Mars Mimarisi, Kunpeng Gücü, Lion Teknolojisi ve Galaxy Ekolojisinin dört ana alanını kapsayan, gelecekteki otomobillerin geliştirilme yönü hakkında bilgilendirmek amacıyla etkinlikte resmen duyuruldu. Chery Automobile, buna dayanarak 13 temel teknoloji sistemi kuracaktır.

Daha kapsamlı Mars mimarisi

Mars mimarisi iki özelliğe sahiptir: Platform mimarisi ve EEA elektrik ve elektronik mimarisi. En üst düzey E0X araç platformu duyuruldu. Platform beş özelliğe sahiptir: Esnek bant genişliği, esnek alan, etkin elektrik sürüş, rahat sürüş kontrolü, güvenlik ve hafif ağırlık.

Kunpeng gücü yakıt tüketiminden tasarruf eder ve daha dayanıklıdır

Kunpeng Gücü hibrit motor, hibrit vites kutusu, elektrik tahriki, batarya ve hidrojen yakıt hücresi gibi beş çekirdek teknolojiyi kapsıyor ve enerji tüketimi, batarya ömrü ve süratlenme performansında olağanüstü başarıya sahiptir. %44 motor ısıl verimliliğine, ortalama %90'dan fazla hibrit iletim verimliliğine ve 1.300 km'den fazla hibrit sürüş aralığına sahip olan yeni nesil Kunpeng Gücü ile de önümüzdeki yıl tanışacaksınız.

Daha Akıllı Lion Teknolojisi

Chery Automobile, akıllı sürüş bağlamında kaygıya yer bırakmayan, iş gücü ve zamandan tasarruf sağlayan, kullanıcı dostu olan ve deneyim yönünden süreklilik sağlayan avantajlarıyla Chery Pilot platformunu geliştirerek kullanıcılara iyi bir sürüş deneyimi kazandırıyor. Yükseltilmiş Chery Pilot3.0 platformu 1000+TOPS'u aşkın bilgisayar gücüne sahiptir ve maksimum 48 sensöre bağlanarak çok senaryolu, noktadan noktaya sürüş ve akıllı otopark ve diğer işlevleri yerine getirerek sürücülerin seyahatlerini daha elverişli ve hızlı hale getirir.

Daha sürücü dostu Galaxy ekolojisi

Chery, "1"in Chery'yi temsil ettiği ve "3"ün ise akıllı bulut platformu, akıllı veriler ve akıllı yükseltme dahil olmak üzere otomobilin bağlanması ve genişletilmesi, "N"in ise ortaklaşa oluşturulabilen, sürekli olarak yükseltilebilen ve dünyayı kapsayan bir ekosistem anlamına geldiği "1+3+N" otonom ve kontrol edilebilir galaxy ekolojisini inşa etmeye devam ediyor. Galaxy Ekolojisinin amacı, sürücülere daha kullanışlı ve akıllı bir araç sağlamak amacıyla sürücülerin en sevdikleri İnternet ürünlerini ve araçlarını bir araya getirmektir.

Chery'nin yeni teknolojilerinin uygulamaya geçirilmesini dört gözle bekliyoruz.

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SOURCE Chery