Otorio apresenta o remOT: a solução mais avançada e segura de conectividade da cadeia de suprimentos para o setor industrial digitalizado

TEL AVIV, Israel, 30 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- OTORIO, o principal fornecedor de soluções de ponta de gestão digital de risco e segurança em OT, apresentou hoje o remOT™ - uma solução de acesso remoto avançada para proteger todos os elos de conectividade da cadeia de suprimentos de ativos industriais. O remOT se une à plataforma RAM² líder de mercado da empresa em gestão de risco para oferecer soluções de gestão de risco digitais e cibernéticas que possibilitam a produção digital resiliente, segura e eficiente.

Nos últimos anos, as soluções IoT/OT revolucionaram o cenário da indústria tradicional com o intuito de melhorar a produtividade do chão da fábrica. As organizações estão criando cadeias de suprimentos e ecossistemas de soluções para terceiros, concedendo aos fornecedores e prestadores de serviços acesso direto, muitas vezes não controlado, ao chão da fábrica. Embora vise melhorar a eficiência e os custos, esse processo em geral "expõe" a segurança das informações mais sigilosas das empresas aos fornecedores terceirizados. A solução remOT da OTORIO elimina esse risco e restaura o controle das indústrias sobre a segurança da sua cadeia de suprimentos.

O cofundador e CTO da OTORIO Yair Attar disse: "Como podem controlar os ativos físicos e não apenas os dados, as redes OT enfrentam desafios únicos com riscos extremamente altos. A COVID-19 apenas acelerou a tendência. Daqui para frente, os ativos industriais serão acessados remotamente. O remOT da OTORIO permite a continuidade dos negócios das empresas porque expande o acesso remoto à cadeia de suprimentos."

Proteção da cadeia de suprimentos

Concebido pelas equipes especializadas de segurança OT da OTORIO com as redes industriais em mente, o remOT minimiza a exposição das indústrias contra ameaças cibernéticas e a consequência disso nos negócios. Ao contrário das soluções VPN existentes, o remOT não sobrecarrega a TI. O aplicativo da internet sem cliente oferece fácil acesso de qualquer lugar, 24 horas por dia, 7 dias por semana, às equipes operacionais e aos fornecedores terceirizados que utilizam o serviço em nuvem remOT.

Total visibilidade de todas as atividades originadas de uma conexão remota, quem está fazendo o quê e quando e realiza o monitoramento dos registros de auditoria. A solução também oferece controle total de todo tipo de ativo (físico e de dados) e suporta qualquer tipo de protocolo utilizado no ambiente de produção. Uma solução protegida por design, o remOT minimiza a exposição das indústrias contra ameaças cibernéticas e as consequências disso nos negócios.

O remOT da OTORIO funciona perfeitamente com a plataforma RAM² de gestão de risco da empresa. Quando implementados juntos, o remOT e RAM² formam uma plataforma de segurança OT completa de última geração que protege todos os aspectos da produção e da cadeia de suprimentos.

Para saber mais sobre o remOT™ da OTORIO acesse nosso site: https://www.otorio.com/platform/supply-chain-security/

Sobre a OTORIO

A OTORIO projeta e comercializa a próxima geração de soluções de gestão de risco digital e segurança OT. A empresa combina a experiência dos principais especialistas em segurança cibernética de cada país com tecnologias de gestão de risco digital de ponta para oferecer o mais alto nível de proteção ao setor de manufatura. Acesse nosso site: www.otorio.com

