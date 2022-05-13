Отпразднуйте четырехлетие BingX и выигрывайте призы общей стоимостью более 50 000 USDT

В мае 2022 года компания BingX отмечает свое четырехлетие. Чтобы сделать это событие еще более радостным, в течение четырех недель BingX будет проводить конкурс с индивидуальными и групповыми призами на общую сумму более 50 000 USDT.

СИНГАПУР, 13 мая 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания BingX, основанная в 2018 году, всегда стремилась сделать трейдинг доступным для всех. Для этого команда изучила различные варианты, что привело к созданию глобальной платформы для торговли цифровыми активами, спотами и деривативами, поддерживающей сотни криптовалют. В результате пользователи могут воспользоваться преимуществами безопасной, надежной, открытой и ориентированной на пользователей экосистемы с интуитивно понятными элементами социального трейдинга. На сегодняшний день BingX стала ведущей в мире платформой социального трейдинга.

Уже более 20 000 пользователей, копирующих успешных трейдеров, и в общей сложности 5000 дневных трейдеров пользуются ультрасовременной функцией копирования BingX, и платформа продолжает набирать обороты. Платформа BingX регулируется и одобрена правительствами всех стран, где она доступна, включая Евросоюз, США, Канаду и Океанию. Компания BingX имеет необходимые лицензии для операций во всех этих регионах, что подтверждает ее соответствие нормативно-правовым требованиям.

И пока BingX будет задувать четыре свечи на торте, ее команда проведет 4-недельный конкурс для всех пользователей. Регистрация начинается 14 мая и заканчивается 10 июня 2022 года. Конкурс начинается 20 мая и заканчивается 17 июня 2022 года. Победителями в конкурсе станут трейдеры с самым большим доходом или самой высокой популярностью.

Будет вестись рейтинг всех зарегистрированных пользователей BingX на основе их совокупного дохода за неделю. Каждую неделю пять пользователей с самым высоким доходом будут получать призы в зависимости от их рейтинга. Кроме того, пользователи автоматически примут участие в конкурсе на самого популярного трейдера, где они смогут ежедневно собирать «лайки» от других пользователей BingX. Каждый участник сможет ежедневно отдать свой «лайк» одному из игроков (за исключением себя).

Конкурс компании BingX с призовым фондом 50 000 USDT будет проводиться в течение трех недель и завершится финалом с суперпризами. В финале будут участвовать 30 лучших пользователей за каждую неделю, а также 100 наиболее популярных игроков.

Три группы из 30 лучших игроков будут соревноваться, чтобы выявить 10 трейдеров с самым высоким доходом, которые получат вознаграждение в размере до 117 000 USDT.

100 наиболее популярных пользователей войдут в команды, соревнующиеся за звание самых популярных трейдеров. Игроки могут присоединиться к любой команде, чтобы повысить ее популярность, чем больше игроков в команде, тем выше будет ее популярность. Три наиболее популярных команды поделят между собой бонусы и призы на сумму более 45 000 USDT.

Директор по связям с общественностью и коммуникациям компании BingX, Элвиско Каррингтон (Elvisco Carrington), добавил:

«Это будет увлекательный турнир с множеством интересных мероприятий для всех. Мы убеждены, что это отличный способ продемонстрировать нашим пользователям, насколько мы их ценим. Конкурсы способствуют развитию вовлеченности и взаимодействия в нашем сообществе, и это именно то, чего мы хотим».

Отметьте эти мероприятия в своем календаре, готовьтесь принять участие в конкурсе BingX в честь четырехлетия компании и выигрывайте призы!

Информация о бирже BingX

Компания BingX, основанная в 2018 году, превратилась в крупнейшую в мире платформу социального трейдинга, предлагающую популярные токены, включая Bitcoin, DAI, Dinero и Bitcoin Cash. Это глобальная платформа для торговли цифровыми активами, спотами и деривативами, обеспечивающая безопасную, надежную, открытую, ориентированную на пользователей экосистему с интуитивно понятными функциями социального трейдинга, созданными для развития всей криптовалютной отрасли. Биржа BingX официально зарегистрирована в регионах своего присутствия, имеет необходимые лицензии на оказание финансовых услуг, ее деятельность регулируется местными органами власти.

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