Otto, Emmerson Nogueira e Dudu Lima participam da última semana do Festival Fique Em Cena, da Energisa

Evento que vai até sexta-feira (8/5) arrecada recursos para músicos regionais no site www.evoe.cc/festivalfiqueemcena

Festival também terá espetáculo do Grupo Corpo e exibição de filme com Lilia Cabral

RIO DE JANEIRO, 4 de maio de 2020 /PRNewswire/ -- Grandes artistas do cenário nacional participarão da programação de lives do Festival Fique em Cena, da Energisa, que prosseguirá até sexta-feira, 8 de maio, com transmissão de apresentações musicais de bandas e artistas brasileiros ao vivo pelo seu canal no YouTube. O pernambucano Otto e os mineiros Emmerson Nogueira e Dudu Lima, por exemplo, se apresentam no encerramento do evento, com shows que reviverão seus grandes sucessos.

"O Fique em Cena tem um papel muito importante para toda a classe artística. Além de manter a arte viva e ativa, também leva conforto e esperança para muitos que estão em suas casas esperando tudo isso passar. É o momento perfeito para o mundo repensar sobre como estávamos vivendo e como podemos viver de agora em diante", diz Emmerson Nogueira.

"Fiquei feliz e honrado com o convite para participar do Fique em Cena em um momento tão difícil para todos e especialmente para a classe artística, que está impossibilitada de fazer apresentações ao vivo. A proposta do festival é sensacional e está em uma direção inovadora de levar arte para dentro de casa pelas mídias sociais", afirma o cantor Dudu Lima.

O Festival Fique em Cena faz parte do Movimento Energia do Bem, liderado pela empresa, e tem um canal de doações para que os espectadores continuem contribuindo financeiramente com os artistas locais da Zona da Mata mineira, João Pessoa (PB) e Nova Friburgo (RJ) que precisaram interromper seus concertos nas Usinas Culturais da empresa por causa das medidas de combate à Covid-19. Na descrição de cada transmissão, haverá um link para a plataforma de financiamento coletivo da Evoé, onde o público poderá efetuar as doações (www.evoe.cc/festivalfiqueemcena). Os recursos arrecadados serão doados aos artistas regionais que tiveram suas agendas de shows afetada pela pandemia.

Ao longo desta semana, a plataforma digital www.poloaudiovisual.tv também terá como destaque o espetáculo "Dança Sinfônica", do Grupo Corpo, Marco Antônio Guimarães e da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais; os concertos da Orquestra Ouro Preto "Quem perguntou por mim", em homenagem a Fernando Brant, e "Valencianas", com Alceu Valença; e a exibição do longa-metragem "Maria do Caritó", protagonizado pela atriz Lilia Cabral.

Movimento Energia do Bem

O Fique em Cena integra o Movimento Energia do Bem, liderado pela Energisa junto com 13 parceiros para viabilizar ações emergenciais que ajudem a superar a crise humanitária provocada pela pandemia nos estados onde atua. As iniciativas incluem doação e manutenção de ventiladores pulmonares, obras elétricas em unidades públicas de saúde e a captação de recursos para assistência a idosos. Também foi criado o portal Energia do Bem, com informações confiáveis sobre a doença e conteúdo para reduzir os impactos do isolamento social, como a mostra Cine Fique em Casa, que funciona na plataforma www.poloaudiovisual.tv. Trata-se de um serviço de streaming gratuito com filmes nacionais produzidos no Polo Audiovisual da Zona da Mata (MG) e em outras regiões do país, todos patrocinados pela Energisa. O canal é fruto de uma parceria com o Instituto Fábrica do Futuro e a empresa Samba Tech e possui um catálogo de 45 títulos, entre longas, curtas, séries, videoclipes e podcasts.

Veja a programação desta semana:

4/05 (segunda) - A partir de 18h30

Pedro Faissal e o Meio Free (PB)

e o Meio Free (PB) Betinho Pereira (MG)

Cristiano Oliveira (PB)

(PB) Murilo Abrita (MG)

José Wilson (MG)

Sandra Belê (PB)

5/05 (terça) - A partir de 18h30

Amorim (PB)

Ismael Carvalho (RJ)

(RJ) Flores Baldias (PB)

Marcos Alves (MG)

(MG) Luana Flores (PB)

(PB) Stone Age (MG)

6/05 (quarta) - A partir de 18h30

Leo Mantovani (MG)

(MG) Maria Sem Vergonha (PB)

Pedra Relógio (MG)

Pedro Indio (PB)

(PB) Murilo Gazzola (MG)

(MG) Newton Couto (RJ)

7/05 (quinta) - A partir de 18h30

Edy Nascimento (MG)

(MG) Toninho Borbo (PB)

Lais Dal Bianco (MG)

Thaylis Carneiro (MG)

Rieg (PB)

Val Donato (PB)

8/05 (sexta) - A partir de 19h

Dudu Lima (MG)

(MG) Emmerson Nogueira (MG)

(MG) Seu Pereira (PB)

(PB) Aline Calixto (MG)

(MG) Otto (PE)

Transmissões: www.youtube.com/energisaoficial

Doações: www.evoe.cc/festivalfiqueemcena

Movimento Energia do Bem: www.movimentoenergiadobem.com.br

Polo Audiovisual: www.poloaudiovisual.tv

FONTE Energisa

