Otwarcie konsulatu Republiki Słowenii w Seulu

Słowenia to południowoeuropejskie i śródziemnomorskie państwo położone w samym sercu regionu alpejskiego, adriatyckiego i dunajskiego oraz znajdujące się na styku Europy Zachodniej i Południowowschodniej. Kraj rozwija gospodarkę przez najszybszą industrializację wśród wszystkich byłych państw Jugosławii. Słowenia należy do Unii Europejskiej i NATO, a także do strefy euro i Schengen. Od nawiązania relacji dyplomatycznych w 1992 r. Korea i Słowenia wzmacniają przyjazne, dwustronne relacje.