Otwarcie targów China International Big Data Industry Expo 2019 w Guiyang

GUIYANG, Chiny, 27 maja 2019 r. /PRNewswire/ -- Dnia 26 maja w Guiyang, stolicy południowo-zachodniej prowincji Guizhou w Chinach rozpoczęły się targi China International Big Data Industry Expo 2019. Wydarzenie to jest bardzo dobrą okazją do zapoznania się z nowinkami w globalnej branży dużych danych. Już piąty rok z rzędu Guiyang, miasto zwane chińską doliną dużych danych organizuje targi. Od pierwszej edycji w 2015 r. targi stały się ważnym wydarzeniem w całej prowincji.

Chiny przywiązują dużą wagę do rozwoju branży dużych danych i z przyjemnością dzielą się możliwościami w rozwoju gospodarki cyfrowej z innymi krajami. Wspólnie możliwe jest odkrywanie nowych bodźców i ścieżek rozwoju przez odkrywanie nowych technologii, nowych form prowadzenia działalności i nowych modeli, jak podkreślił prezydent Chin Xi Jinping w liście gratulacyjnym z okazji otwarcia targów.

Jako pierwsze krajowe targi na temat dużych danych wydarzenie odbywa się w tym roku pod hasłem „dane tworzą wartość, innowacje zasilają przyszłość". W ramach wydarzenia przemowy wygłoszą znane osobowości z całego świata, w tym laureat Nagrody Nobla z ekonomii Paul Romer i zwycięzca Nagrody Turinga Whitfield Diffie. Ze względu na zasięg strategiczny targi mają coraz bardziej międzynarodowy charakter.

Najnowsze dane wskazują na to, że w porównaniu do roku ubiegłego liczba krajów biorących udział w targach wzrosła z 29 do 59, a liczba firm z listy Fortune 500 zwiększyła się z 15 do 39. Tymczasem liczba wystawców wzrosła z 388 do 448, spośród których liczba zagranicznych wystawców podskoczyła z 56 do 156. Liczba i poziom gości pobił poprzednie wyniki.

Sun Zhigang, sekretarz prowincyjnego komitetu Komunistycznej Partii Chin w prowincji Guizhou i dyrektor komitetu stałego Prowincyjnego Kongresu Ludowego powiedział, że targi stały się wydarzeniem międzynarodowym pełnym możliwości współpracy i wiodącym wydarzeniem w branży. Targi stały się światowej klasy platformą dzielenia się planami rozwoju i najnowszymi osiągnięciami, jak dodał Sun.

Trwające cztery dni targi zakończą się 29 maja.

SOURCE The Organizing Committee of China International Big Data Industry Expo