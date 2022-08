Ouse ser VOCÊ -- XPPen comemora seu aniversário de 17 anos com a apresentação de uma imagem de mascote de alto nível e uma nova série

SHENZHEN, China, 21 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Hoje marca o aniversário de 17 anos da XPPen, marca de arte digital de renome mundial, que está comemorando a ocasião com a estreia de sua imagem de mascote de alto nível, Fenix, e o arrojado tema "Ouse ser VOCÊ".

Fiel ao mantra e à visão da marca XPPen "Dream, Brave, True" ("Sonhe, Coragem, Verdadeiro"), o novo Fenix mantém uma imagem geral da raposa feneco, mas evolui e torna-se mais chique, tridimensional e com linhas limpas. Para elevar o nível, uma série de memes interessantes do Fenix, bem como alguns periféricos personalizados, serão lançados na esperança de que o mascote possa gerar interações mais envolventes e estabelecer uma conexão mais profunda com a geração Z.

Além disso, a XPPen lança uma nova série de produtos, a tela de desenho Artist Series Drawing Display (segunda geração) para essa ocasião especial. A nova série vem com uma nova caneta com chip inteligente X3, cuja sensibilidade IAF é dez vezes maior do que a das gerações anteriores. Em outras palavras, apenas três gramas de pressão é tudo o que você precisa para dar início a um trabalho épico. A nova caneta oferece uma apresentação de linha mais natural e delicada, e acima de tudo, simulações táteis perfeitas de canetas e lápis.

Além disso, o concurso de desenho da XPPen, com o tema "Fenix & the Anywhere Door" ("Fenix e a porta para qualquer lugar"), está repleto de prêmios sensacionais. Os vencedores receberão uma nova tela de desenho Artist Series Drawing Display (segunda geração). Para mais detalhes e promoções, acesse o site oficial da XPPen.

