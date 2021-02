Out Leadership lança cúpula inédita sobre a diversidade em conselhos de administração e lança novas pesquisas sobre o impacto da diversidade em conselhos de administração

NOVA YORK, 3 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/-- Out Leadership, a mais antiga e maior coalizão de empresas globais que trabalham para melhorar a igualdade LGBTQ+ no mundo por meio do poder dos negócios, está lançando sua primeira cúpula Quorum, uma iniciativa global de talento e defesa de primeira classe focada no aumento da representação LGBTQ+ em conselhos corporativos. A cúpula de quatro dias terá início na terça-feira, 2 de fevereiro e apresenta os principais palestrantes dos patrocinadores do Quorum, KPMG, Ropes & Gray, Goldman Sachs, Egon Zehnder International e da Out Leadership.

"Por muito tempo, a inclusão LGBTQ+ foi negligenciada e subvalorizada como parte crucial das métricas de diversidade nos conselhos corporativos. A Out Leadership está mudando isso", disse o CEO e fundador Todd Sears. "Nos últimos sete anos, temos preenchido lacunas críticas de conhecimento para levar a diversidade intersetorial a um novo nível por meio de nossa iniciativa Quorum. Estamos orgulhosos do impulso que o nosso trabalho criou, especialmente nos últimos doze meses, desde o projeto de lei AB 979 da Califórnia até a proposta de diversidade apresentada pela Nasdaq. A cúpula de hoje e a pesquisa inovadora que estamos lançando levarão esse impulso para o próximo nível, acessível a líderes e empresas de todos os níveis.

O relatório da pesquisa "Visibility Counts: The LGBTQ+ Board Leadership Opportunity", que será lançada na cúpula Quorum, é a primeira pesquisa sobre a diversidade LGBTQ+ em conselhos de administração. Publicado com a Ropes & Gray, a pesquisa inclui o primeiro Relatório de Diversidade Inclusiva de LGBTQ+ em conselhos de administração de empresas Fortune 500. Também contém exemplos de políticas táticas, melhores práticas e busca expandir a conversa sobre a diversidade em conselhos administrativos em todo o mundo para serem LGBTQ+ inclusivos.

Os principais resultados do "Visibility Counts: The LGBTQ+ Board Opportunity" incluem:

Apenas 24 dos 5.690 cargos de diretor em empresas Fortune 500 são mantidos por líderes abertamente LGBTQ+, ou 0,2%

88% dos líderes seniores LGBTQ+ pesquisados disseram que essa falta de representação resultou diretamente em LGBTQ+ líderes sendo excluídos de oportunidades em conselhos de administração. As sete principais razões para essa falta de representação se resumem a:

Falta de inclusão em esforços de recrutamento de diversidade,



"Falta de demanda" por representação LGBTQ+ identificada entre as principais empresas de recrutamento em conselhos de seus clientes corporativos,



"Falta de oferta" por representação LGBTQ+ em conselhos identificada,



Lacunas na coleta de dados e relatórios,



Discriminação anti-LGBTQ+ na política e na prática,



autoexclusão, e



baixa rotatividade e longa estabilidade dos membros em conselhos

"Apesar do grande progresso nos direitos civis LGBTQ+, bem como a inclusão e a visibilidade na força de trabalho de mais de 90% das empresas Fortune 500, o conselho ainda não "saiu do armário" quando se trata de capacitar líderes LGBTQ+ e criar oportunidades iguais", continuou Sears. O "case" para a diversidade em conselhos foi estabelecido há décadas, mas as estruturas legadas continuam a impedir os esforços para alcançar a diversidade de pensamento e perspectiva que as empresas com mentalidade de crescimento precisam para inovar. Espero que a nossa cúpula e a pesquisa finalmente levem isso à tona, e mostre aos CEOs, membros de conselho e empresas quantas dessas barreiras para entrada da diversidade LGBTQ+ podem ser resolvidas com uma abordagem proativa, baseada em políticas e divulgação de dados."

A cúpula Quorum da Out Leadership aborda a inclusão LGBTQ+ em conselhos de administração segundo três pilares: política, talento e defesa. O programa oferece treinamentos de preparação para o conselho e seminários para líderes executivos, além de fornecer as melhores práticas e recomendações de políticas para empresas que buscam um lugar para começar. A Quorum trabalha com fundos de pensão, governos e empresas em todo o mundo. Para saber mais sobre a Quorum e os outros aceleradores de talentos proprietários da Out Leadership, acesse https://outleadership.com/talent-accelerators/.

Para mais informações sobre a Cúpula Quorum, incluindo informações sobre como se inscrever, acesse https://outleadership.com/event/quorum-summit-2021/.

Sobre a Out Leadership:

A Out Leadership é a mais antiga e maior consultoria global LGBTQ+ de negócios que faz parceria com as empresas mais influentes do mundo para construir oportunidades de negócios, cultivar talentos e promover o avanço da igualdade LGBTQ+. Acreditamos que a inclusão da diversidade LGBTQ+ exerce impacto positivo nos resultados dos negócios, e que a inclusão de pessoas LGBTQ+ no nível mais alto de liderança executiva contribui para o desenvolvimento de negócios. Chamamos esta ideia de Return on Equality™ (Retorno sobre a igualdade).

Composta por aproximadamente 85 empresas membros globais e dedicada à colaboração entre as indústrias, a Out Leadership é uma empresa com certificação B. Out Leadership reúne CEOs, líderes empresariais e aliados em eventos exclusivos somente para convidados em quatro continentes. A Out Leadership também opera três iniciativas de talentos: Quorum, que visa aumentar a representação LGBTQ+ em conselhos corporativos; OutNEXT, o primeiro programa global de desenvolvimento de talentos para líderes LGBTQ+ emergentes; e OutWOMEN, conectando mulheres LGBT+ de nível sênior em negócios. Para saber mais, acesse https://outleadership.com/

FONTE Out Leadership

