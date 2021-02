Out Leadership lance un sommet unique en son genre sur la diversité au sein des conseils d'administration et publie une nouvelle recherche sur l'incidence de la diversité au sein de ces derniers

Une nouvelle recherche montre l'importance de la représentation des lesbiennes, gais, bisexuels, transgenres et intersexués (LGBTQ+) au sein des conseils d'administration et met en lumière les obstacles actuels à l'entrée pour les dirigeants LGBTQ+

Le sommet de quatre jours organisé par Out Leadership commencera le 2 février

NEW YORK, 3 février 2021 /PRNewswire/ -- Out Leadership, la coalition d'entreprises mondiales la plus ancienne et la plus importante se consacrant à l'amélioration de l'égalité des chances chez les personnes de la communauté LGBTQ+ par le pouvoir des affaires, lance son tout premier sommet, Quorum, une initiative unique en son genre axée sur le talent et la défense des droits à l'échelle mondiale visant à accroître la représentation des personnes LGBTQ+ au sein des conseils d'administration des entreprises. Le sommet de quatre jours commencera le mardi 2 février et regroupera d'importants conférenciers représentant des commanditaires de l'initiative Quorum, soit KPMG, Ropes & Gray, Goldman Sachs, Egon Zehnder International et Out Leadership.

« Pendant trop longtemps, l'inclusion des personnes LGBTQ+ a été négligée et sous-évaluée en tant qu'élément crucial des mesures relatives à la diversité au sein des conseils d'administration des entreprises. Out Leadership est en train de changer la situation, a déclaré Todd Sears, président directeur général et fondateur d'Out Leadership. Au cours de ces sept dernières années, nous avons comblé des lacunes critiques en matière de connaissances afin de porter la diversité intersectionnelle à un niveau supérieur grâce à notre initiative intitulée "Quorum". Nous sommes fiers de l'élan que notre travail a créé, surtout au cours des douze derniers mois, depuis le projet de loi 979 de l'Assemblée législative de la Californie jusqu'à la proposition de diversité du NASDAQ. Le sommet d'aujourd'hui et la recherche avant-gardiste que nous lançons permettront, nous l'espérons, de faire passer cet élan à un niveau supérieur, accessible à l'ensemble des dirigeants et des entreprises.

Le rapport de recherche intitulé « Visibility Counts: The LGBTQ+ Board Leadership Opportunity », qui sera lancé lors du sommet de l'initiative Quorum, est la toute première recherche sur la présence de personnes LGBTQ+ au sein des conseils d'administration. Publiée en collaboration avec Ropes & Gray, la recherche comprend le tout premier rapport sur la diversité au sein des conseils d'administration inclusifs pour les personnes LGBTQ+ des entreprises figurant au palmarès Fortune 500. Elle contient également des exemples de politiques stratégiques et de bonnes pratiques, et vise à élargir la conversation sur la diversité au sein des conseils d'administration à l'échelle mondiale afin d'inclure les membres de la communauté LGBTQ+.

Voici les constatations principales du rapport « Visibility Counts: The LGBTQ+ Board Leadership Opportunity » :

Sur les 5 690 postes d'administrateur du palmarès Fortune 500, 24 seulement sont occupés par des dirigeants ouvertement LGBTQ+, soit 0,2 %.

Au total, 88 % des hauts dirigeants LGBTQ+ interrogés ont dit que, du fait de ce manque de représentation, les dirigeants LGBTQ+ ont été privés de possibilités de siéger au sein de conseils d'administration. Voici à quoi se résument les sept raisons principales à ce manque de représentation :

Le manque d'inclusion dans les efforts de recrutement en matière de diversité;



La perception d'un « manque de demande » parmi les grandes entreprises de recherche pour la représentation de personnes LGBTQ+ au sein des conseils d'administration de leurs clients commerciaux;



La perception d'un « manque d'offre » en ce qui a trait à la représentation des personnes LGBTQ+ au sein des conseils d'administration;



Les lacunes en matière de recueil de données et de production de rapports;



La discrimination envers les personnes LGBTQ+ dans les politiques et les pratiques;



L'auto-exclusion;



Le faible taux de roulement chez les membres des conseils d'administration, ainsi que leurs longs mandats.

« Malgré les progrès importants réalisés en matière de droits civils chez les personnes LGBTQ+, ainsi que l'inclusion et la visibilité de plus de 90 % de la main-d'œuvre figurant au palmarès Fortune 500, les conseils d'administration sont pour le moins hésitants lorsqu'il s'agit d'habiliter les dirigeants LGBTQ+ et de promouvoir l'égalité des chances, a poursuivi M. Sears. L'analyse de la rentabilité de la diversité au sein des conseils d'administration a été réglée il y a des décennies, mais les structures existantes continuent d'entraver les efforts visant à atteindre la diversité de pensée et de perspective dont les entreprises axées sur la croissance ont besoin pour innover. J'espère que notre sommet et notre recherche mettront enfin cela en lumière et prouveront aux PDG, aux présidents de conseils d'administration et aux entreprises à quel point ces obstacles à la diversité inclusive de la communauté LGBTQ+ peuvent être surmontés en adoptant une approche proactive fondée sur des politiques et la communication des données. »

Le programme Quorum d'Out Leadership aborde l'inclusion des personnes LGBTQ+ au sein des conseils d'administration en s'appuyant sur trois piliers : les politiques, les talents et la défense des droits. Il offre des formations et des séminaires de préparation aux cadres supérieurs siégeant à des conseils d'administration tout en fournissant des bonnes pratiques et des recommandations stratégiques aux entreprises qui cherchent par où commencer. Enfin, le programme est offert aux caisses de retraite, aux gouvernements et aux entreprises du monde entier. Pour en savoir plus sur les autres accélérateurs de talents exclusifs de l'initiative Quorum et d'Out Leadership, veuillez visiter le site https://outleadership.com/talent-accelerators/.

Pour de plus amples renseignements sur le sommet de l'initiative Quorum, y compris sur la façon de s'y inscrire, veuillez consulter le site https://outleadership.com/event/quorum-summit-2021/.

À propos d'Out Leadership :

Out Leadership est l'entreprise globale la plus ancienne et la plus importante à offrir des services-conseils aux personnes LGBTQ+. Elle établit des partenariats avec les entreprises les plus influentes du monde pour créer des opportunités commerciales, cultiver les talents et faire avancer l'égalité des personnes LGBTQ+. Nous croyons que l'inclusion des personnes LGBTQ+ a une incidence positive sur les résultats commerciaux, et que cette inclusion au plus haut niveau de direction permet de créer des opportunités commerciales. Nous appelons cette idée « Return on Equality™ ».

Composée d'environ 85 sociétés membres à l'échelle mondiale et vouée à la collaboration intersectorielle, Out Leadership est une société accréditée « Certified B Corporation ». Out Leadership invite des PDG, des chefs d'entreprise et des alliés à des événements exclusifs sur invitation seulement sur quatre continents. Out Leadership gère également trois initiatives en matière de talents : Quorum, qui vise à accroître la représentation des personnes LGBTQ+ au sein des conseils d'administration des entreprises; OutNEXT, le premier programme mondial de perfectionnement des talents pour les nouveaux dirigeants LGBTQ+; et OutWOMEN, qui réunit les femmes LGBT+ occupant des postes de direction dans le domaine des affaires. Pour en savoir plus, consultez le site https://outleadership.com.

CONTACT : Stephen Smith, directeur du marketing, Out Leadership, [email protected], 917-336-0604

SOURCE Out Leadership