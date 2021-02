Out Leadership lanceert eerste topconferentie in zijn soort over diversiteit binnen bestuursraden en maakt de resultaten bekend van baanbrekend onderzoek naar de impact over diversiteit binnen bestuursraden

Nieuw onderzoek toont het belang van LGBTQ+-vertegenwoordiging op borden aan en benadrukt de huidige toetredingsdrempels voor onze LGBTQ+-leiders

NEW YORK, 2 februari 2021 /PRNewswire/ -- Out Leadership, de oudste en grootste coalitie van internationale bedrijven die met gebundelde krachten de gelijkheid van de LGBTQ+-gemeenschap in de wereld aan het bewerkstelligen zijn, lanceert zijn allereerste Quorum Summit, een uniek wereldwijd initiatief voor talent- en belangenbehartiging gericht op het vergroten van LGBTQ+-vertegenwoordiging in bestuursraden. De vierdaagse top begint op dinsdag 2 februari waar belangrijke sprekers van Quorum-sponsoren KPMG, Ropes & Gray, Goldman Sachs, Egon Zehnder International en van Out Leadership aan het woord komen.

"Te lang werd de inclusie van de LGBTQ+-gemeenschap over het hoofd gezien en ondergewaardeerd als een cruciaal onderdeel van diversiteit binnen bestuursraden. Out Leadership brengt daar verandering in", zegt Out Leadership CEO en oprichter Todd Sears. "De afgelopen zeven jaar hebben we via ons Quorum-initiatief cruciale hiaten in onze kennis opgevuld om intersectionele diversiteit naar een hoger niveau te tillen. We zijn trots op het momentum dat ons werk heeft gecreëerd, vooral in de afgelopen twaalf maanden, van California AB 979 tot het diversiteitsvoorstel van Nasdaq. De top van vandaag en de resultaten van het baanbrekende onderzoek die we vandaag zullen bekendmaken, zullen dat momentum hopelijk naar een hoger niveau tillen, toegankelijk voor leiders en bedrijven van alle niveaus.

Het "Visibility Counts: The LGBTQ+ Board Leadership Opportunity"-onderzoeksrapport, dat tijdens de Quorum top gepresenteerd zal worden, is het allereerste onderzoek naar LGBTQ+-diversiteit binnen bestuursraden. Het onderzoek, gepubliceerd met Ropes & Gray, omvat het allereerste LGBTQ+ Inclusive Board Diversity-rapport over de Fortune 500. Het bevat ook tactische beleidsvoorbeelden en best practices en is bedoeld om het gesprek over LGBTQ+-diversiteit in bestuursraden wereldwijd uit te breiden.

Belangrijkste bevindingen uit het "Visibility Counts: The LGBTQ+ Board Opportunity"-rapport zijn:

Slechts 24 van de 5.690 bestuurderszetels in de Fortune 500, of slechts 0,2%, worden bezet door leiders die openlijk LGBTQ+ zijn

88% van de ondervraagde LGBTQ+-leiders zei dat dit gebrek aan vertegenwoordiging er direct toe heeft geleid dat LGBTQ+-leiders werden uitgesloten van bestuursraden. De zeven belangrijkste redenen voor dit gebrek aan vertegenwoordiging zijn:

gebrek aan inclusie in inspanningen om diversiteit aan te trekken:



waargenomen "gebrek aan vraag" bij grote wervingsbureaus naar LGBTQ+-vertegenwoordiging op bestuursniveau van hun zakelijke klanten;



waargenomen "gebrek aan aanbod" voor LGBTQ+-vertegenwoordiging op bestuursniveau:



Hiaten in gegevensverzameling en rapportage:



Anti-LGBTQ+-discriminatie in beleid en in de praktijk:



Zelfuitsluiting, en



weinig verloop en lange ambtstermijn van bestuursleden

Ondanks grote vooruitgang van burgerrechten voor de LGBTQ+-gemeenschap, evenals inclusie en zichtbaarheid in het personeelsbestand van meer dan 90% van de Fortune 500, zit de bestuurskamer nog steeds "vast in de kast" als het gaat om het versterken van LGBTQ+-leiders en het creëren van gelijke kansen", vervolgde Sears. "De 'business case' voor diversiteit in het bestuur is decennia geleden beslecht, maar bestaande structuren blijven de inspanningen belemmeren om de diversiteit van gedachten en perspectieven te bereiken die op groei gerichte bedrijven nodig hebben om te innoveren. Ik hoop dat onze topconferentie en ons onderzoek dit eindelijk aan het licht zullen brengen, en CEO's, bestuursvoorzitters en bedrijven te zien krijgen hoeveel van deze barrières voor toegang tot inclusieve diversiteit van LGBTQ+ doorbroken kunnen worden door een proactieve, op beleid gebaseerde en op data rapporterende benadering te volgen."

Out Leadership's Quorum behandelt inclusie van LGBTQ+ binnen bestuursraden op drie pijlers: beleid, talent en belangenbehartiging. Het programma biedt topmanagers trainingen en seminars om voor hen de weg vrij te banen, terwijl het ook best practices en beleidsaanbevelingen biedt voor bedrijven die ergens een begin willen maken. Quorum werkt samen met pensioenfondsen, overheden en bedrijven over de hele wereld. Ga voor meer informatie over Quorum en de overige programma's van Out Leadership voor talentontwikkeling naar https://outleadership.com/talent-accelerators/.

Ga voor meer informatie over de Quorum Summit, inclusief informatie over hoe u zich kunt inschrijven, naar https://outleadership.com/event/quorum-summit-2021/.

Out Leadership is het oudste en grootste wereldwijde LGBTQ+-adviesorgaan voor bedrijven dat samenwerkt met 's werelds meest invloedrijke bedrijven om zakelijke kansen te creëren, talent te cultiveren en de gelijkheid van LGBTQ+ te stimuleren. Wij zijn van mening dat inclusie van LGBTQ+ een positieve invloed heeft op de bedrijfsresultaten, en dat de inclusie van LGBTQ+ op bestuurlijk niveau een positieve invloed op de bedrijfsresultaten heeft. We noemen dit idee Return on Equality™.

Out Leadership is een gecertificeerde B Corporation en bestaat uit ongeveer 85 wereldwijde aangesloten adviesbureaus die zich inzetten voor samenwerking tussen bedrijven uit verschillende bedrijfstakken. Out Leadership verstuurt CEO's, bedrijfsleiders en bondgenoten op vier verschillende continenten exclusieve uitnodigingen voor het bijwonen van evenementen over dit onderwerp. Out Leadership heeft ook drie initiatieven voor talentontwikkeling: Quorum, dat als doel heeft de LGBTQ+-vertegenwoordiging in bestuursraden te vergroten; OutNEXT, het eerste wereldwijde programma voor talentontwikkeling voor toekomstige LGBTQ+-leiders; en OutWOMEN, om de aanwezigheid van LGBT+-vrouwen op hoger managementniveau te versterken. Ga voor meer informatie naar https://outleadership.com/

