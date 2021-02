Out Leadership lanza la primera cumbre sobre juntas directivas diversas y presenta una nueva investigación sobre el impacto de la diversidad en las juntas directivas

NUEVA YORK, 2 de febrero de 2021 /PRNewswire/-- Out Leadership, la coalición más grande y antigua de empresas globales que trabajan para mejorar la igualdad del colectivo LGBTQ+ en el mundo a través del poder de los negocios, lanza su primera cumbre Quorum, una iniciativa global inédita de talento y promoción centrada en el aumento de la representación LGBTQ+ en las juntas directivas corporativas. La Cumbre de cuatro días comienza el martes 2 de febrero y cuenta con oradores clave de los patrocinadores de Quorum: KPMG, Ropes & Gray, Goldman Sachs, Egon Zehnder International y Out Leadership.

"Durante demasiado tiempo, se ha ignorado y subvalorado la inclusión del colectivo LGBTQ+ como un factor crucial de las métricas de diversidad en las juntas directivas corporativas. Out Leadership está cambiando esta realidad", afirmó Todd Sears, director ejecutivo y fundador de Out Leadership. "Durante los últimos siete años, hemos estado cubriendo brechas críticas de conocimiento para llevar la diversidad intersectorial a un nuevo nivel a través de nuestra iniciativa Quorum. Estamos orgullosos del impulso que ha generado nuestro trabajo, en particular durante los últimos doce meses, desde el proyecto de ley AB 979 de California hasta la propuesta de diversidad de Nasdaq. Es de esperar que la cumbre de hoy y la innovadora investigación que estamos lanzando lleven ese impulso al siguiente nivel, para que resulte accesible a los líderes y las empresas de todos los niveles".

El informe de investigación "La visibilidad cuenta: oportunidades de liderazgo de las personas LGBTQ+ en las juntas directivas", que se presentará en la cumbre de Quorum, es la primera investigación de la historia sobre la diversidad LGBTQ+ en juntas directivas corporativas. Publicada en forma conjunta con Ropes & Gray, la investigación incluye el primer informe de la historia sobre diversidad LGBTQ+ en juntas directivas inclusivas de empresas Fortune 500. También contiene ejemplos de políticas tácticas y mejores prácticas, y busca expandir la conversación sobre la diversidad de las juntas directivas a nivel global para que se contemple la inclusión del colectivo LGBTQ+.

Los principales hallazgos de "La visibilidad cuenta: oportunidades de las personas LGBTQ+ en las juntas directivas" incluyen:

Solo 24 de los 5.690 puestos de director en las empresas Fortune 500 están ocupados por líderes abiertamente LGBTQ+, o sea, un 0,2 %.

El 88 % de los líderes LGBTQ+ de alta gerencia encuestados dijeron que esta falta de representación ha tenido como resultado directo que se haya excluido a los líderes LGBTQ+ de oportunidades en las juntas directivas. Las siete razones principales de esta falta de representación son las siguientes:

Falta de inclusión en los esfuerzos de reclutamiento para la diversidad.



Percepción en las principales empresas reclutadoras de una "falta de demanda" de representantes del colectivo LGBTQ+ para las juntas directivas por parte de los clientes corporativos.



Percepción de "falta de oferta" para la representación del colectivo LGBTQ+ en las juntas directivas.



Deficiencias en la recolección de datos y la presentación de informes.



Discriminación contra las personas LGBTQ+ en las políticas y las prácticas.



Autoexclusión.



Baja rotación y larga permanencia de los miembros de las juntas directivas.

"A pesar de los grandes avances en los derechos civiles de los LGBTQ+, así como la inclusión y visibilidad en la fuerza laboral de más del 90 % de las empresas del índice Fortune 500, la sala de juntas continúa 'atrapada en el clóset' cuando se trata de empoderar a los líderes LGBTQ+ y crear igualdad de oportunidades", continuó Sears. "El 'caso de negocio' para la diversidad en las juntas directivas se estableció hace décadas, pero las estructuras heredadas siguen frustrando los esfuerzos para lograr la diversidad de pensamiento y perspectiva que necesitan las empresas con ansias de crecimiento para lograr la innovación. Tengo la esperanza de que nuestra cumbre e investigación finalmente pongan esto en evidencia, y muestren a los directores ejecutivos, los directores de juntas directivas y las empresas que muchas de estas barreras que impiden el ingreso de la diversidad inclusiva LGBTQ+ se pueden solucionar si se adopta un enfoque proactivo, basado en políticas y en la generación de datos".

Quorum de Out Leadership aborda la inclusión del colectivo LGBTQ+ en las juntas directivas a partir de tres pilares: políticas, talento y promoción. El programa ofrece capacitación y seminarios de preparación para el ingreso a las juntas directivas destinados a los líderes ejecutivos, a la vez que brinda mejores prácticas y recomendaciones de políticas para las empresas que buscan un punto de inicio. Quorum trabaja con fondos de pensiones, gobiernos y empresas de todo el mundo. Para obtener más información sobre Quorum y otros aceleradores de talento exclusivos de Out Leadership, visite https://outleadership.com/talent-accelerators/.

Para obtener más información sobre la cumbre Quorum, incluida información sobre cómo registrarse, visite https://outleadership.com/event/quorum-summit-2021/.

Acerca de Out Leadership:

Out Leadership es la consejería de negocios sobre cuestiones ligadas al colectivo LGBTQ+ más grande y antigua a nivel global, que se asocia con las empresas más influyentes del mundo para desarrollar oportunidades de negocios, cultivar talentos e impulsar la igualdad del colectivo LGBTQ+. Creemos que la inclusión del colectivo LGBTQ+ tiene un impacto positivo en los resultados de las empresas, y que incluir personas LGBTQ+ en el nivel más alto de liderazgo ejecutivo contribuye a generar negocios. Llamamos a esta idea Return on Equality™ (Rendimiento por la igualdad).

Compuesto por unas 85 empresas miembros a nivel global y dedicada a la colaboración interindustrial, Out Leadership es una Corporación B certificada. Convoca a directores ejecutivos, líderes empresariales y aliados a través de eventos de invitación exclusiva que abarcan cuatro continentes. Out Leadership también opera tres iniciativas de talento: Quorum, que tiene como objetivo aumentar la representación LGBTQ+ en las juntas corporativas; OutNEXT, el primer programa global de desarrollo de talentos para líderes LGBTQ+ emergentes; y OutWOMEN, que conecta a mujeres LGBT+ de alto nivel ejecutivo en actividades empresariales. Para conocer más, visite https://outleadership.com/

