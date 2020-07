Outreach posiluje své pozice v Evropě a otevírá novou kancelář v pražském technologickém hotspotu

Šest měsíců po otevření své první zahraniční pobočky v Londýně, posiluje tato nejlepší platforma pro zapojení zákazníků ze Seattlu své pozice v Evropě a otevírá další novou inženýrskou kancelář

PRAHA, 30. července, 2020 /PRNewswire/ -- Outreach , nejlepší platforma pro zapojování zákazníků, dnes oznámila, že otevřela nové vývojové centrum v Praze a posílila tak svou pozici v Evropě. Ze své nové pobočky v jednom z pěti nejrychleji rostoucích technologických hubů v Evropě bude firma Outreach pokračovat v modernizaci evropského obchodního průmyslu. Outreach je již dnes největší firmou v oblasti zapojování zákazníků v Evropě. K otevření pražské pobočky firmy dochází krátce poté, co v červnu společnost Outreach získala financování ve výši 50 miliónů dolarů a jmenovala do pozice finanční ředitelky Melissu Fisher.

K otevření pražské pobočky firmy Outreach dochází šest měsíců poté, co tato platforma otevřela svou první zahraniční pobočku v Londýně. Místní tým povede Tomáš Bergl, který bude odpovědný za zavádění inovací do evropských poboček Outreach. Bergl má více než 15 let zkušeností s řešením technických problémů a návrhem špičkových produktů a služeb, ze svého působení ve firmách Microsoft, Skype a Opera. Přichází do rostoucího týmu pro umělou inteligenci (AI) společnosti Outreach a kromě něj nastupují také dva další bývalí pracovníci firmy Microsoft, Abhi Abhishek a Eugene Ho, kteří mají bohaté zkušenosti s komunikačními platformami a umělou inteligencí.

„Praha je pro společnost Outreach přirozenou volbou, jedná se o město, které myslí na budoucnost, je jedničkou v oblasti výzkumu umělé inteligence a je to místo plné technických talentů," řekl Manny Medina, generální ředitel a spoluzakladatel Outreach. „Tomáš má neocenitelné zkušenosti s vytvářením produktů, které lidi spojují a pomáhají jim spolupracovat. Jeho zkušenosti a znalosti se budou skvěle hodit při dalším posilování naší pozice v oblasti zapojování zákazníků."

„Těším se na práci ve společnosti Outreach a rád pomohu s dalším vývojem technologických řešení, díky kterým jsme jedničkou v oblasti zapojování zákazníků," řekl Bergl. „Náš pražský tým hraje důležitou roli při vývoji nové generace řešení s využitím umělé inteligence, která budou definovat budoucnost zapojování zákazníků. Přímo v Praze máme ty nejlepší technické talenty a já se nemohu dočkat, až spolu s nimi budeme pokračovat v budování našeho týmu."

Pražský tým uspořádá „den otevřených dveří", a to 13. srpna v 18:00 středoevropského času, a to ve Visionary centru . Tato akce bude příležitostí ke vzájemnému osobnímu setkání s týmem firmy Outreach a dozvíte se na ní také to, na čem tým momentálně pracuje. Počet účastníků této akce je omezen. Pokud máte zájem o účast na této akci, zaregistrujte se zde .

Poradenská firma Deloitte ocenila rychlý růst Outreach a udělila jí prestižní ocenění Technology Fast 500 (500 nejrychleji rostoucích technologických firem) za rok 2019, ve kterém společnost zařadila na čtvrté místo mezi nejrychleji rostoucími technologickými firmami v severní Americe. Outreach byla také zveřejněna v seznamu Cloud 100 (100 největších cloudových firem) časopisu Forbes za rok 2019 a v seznamu Top Startups (Nejlepší startupy) sociální sítě LindkedIn. Časopis Inc. firmu Outreach zařadil do seznamu nejlepších míst pro práci (Best Places to Work), časopis Seattle Business Magazine ji zařadil do seznamu 100 nejlepších firem pro které se vyplatí pracovat (100 Best Companies to Work For) a časopis Puget Sound Business Journal ji uvedl mezi nejlepšími firmami, kde pracovat ve státě Washington (Best Places to Work in Washington).

Platforma Outreach je jednička v oblasti zapojování zákazníků, s největším počtem zákazníků a největším počtem průmyslových oborů, které pokrývá. Platforma Outreach pomáhá firmám výrazně zvyšovat produktivitu a chytřeji a lépe pracovat se svými zákazníky. Nedávno si společnost zadala studii u agentury Forrester , která popisuje, jak služby platformy Outreach nabízí skvělou návratnost investice (387 % do tří let) a uvádí, že se počáteční investice do služeb Outreach vrátí za méně než 3 měsíce. Na její skvělé služby a robustní inovativní technologie s umělou inteligencí spoléhá více než 4500 firem, včetně Adobe, Tableau, DoorDash, Splunk, DocuSign nebo SAP. Outreach je soukromá společnost se sídlem v Seattlu ve státě Washington. Více informací najdete na webových stránkách www.outreach.io .

