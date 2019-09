Outro grande passo rumo à e-mobilidade - CATL e Daimler Trucks & Buses celebram contrato de fornecimento global de módulos de célula de bateria para caminhões elétricos

"A CATL está comprometida em impulsionar novas inovações energéticas em todo o mundo. Proporcionar soluções altamente eficientes e confiáveis para eletrificar veículos comerciais é um elemento essencial para o desenvolvimento do mercado de eletromobilidade." Zhou Jia, presidente da CATL, declarou: "Nossa parceria global com a Daimler Trucks & Buses é um passo importante para perceber nossa visão compartilhada de uma sociedade mais sustentável no futuro próximo."

Como líder global do setor de baterias de íons de lítio, os produtos e soluções da CATL apresentam alta densidade energética, longo ciclo de vida, adaptação ambiental flexível, bem como segurança e confiabilidade. Além de suas parcerias de sucesso com várias OEMs globais de veículos de passageiros de primeira linha, a CATL também está acelerando a eletrificação no setor de veículos comerciais.

Dr. Frank Reintjes, diretor de mecanismos de potência, e-mobilidade e engenharia de produção da Daimler Trucks: "Na Daimler Trucks & Buses, estamos constantemente alavancando nossa sólida posição tecnológica e presença global mediante plataformas inteligentes e módulos compartilhados. Também estamos ampliando essa fórmula de sucesso aos nossos caminhões elétricos, satisfazendo as necessidades de nossos clientes com lançamentos rápidos no mercado e a melhor tecnologia disponível. Nosso grupo de e-mobilidade e a nova parceria com a CATL são elementos chave dessa abordagem".

Gesa Reimelt, diretora do grupo de e-Mobility da Daimler Trucks & Buses: "Como a principal fabricante de caminhões do mundo, esforçamo-nos para ser a primeira a comercializar com produção em série soluções de transporte com zero emissão em escala global. Atualmente já possuímos caminhões elétricos a bateria em operações de clientes ao redor do mundo. O trabalho com a CATL como sólida parceira global vai progredir muito ao proporcionar uma ampla gama de caminhões elétricos para produção em série a partir de 2021".

Sobre a Contemporary Amperex Technology Co., Limited

A Contemporary Amperex Technology Co., Limited ("CATL") é uma líder mundial no desenvolvimento e produção de baterias de armazenamento de energia e potência de íons de lítio, com os negócios cobrindo pesquisa e desenvolvimento, produção e vendas de sistemas de bateria para veículos de novas energias e sistema de armazenamento de energia. Em 2018, as vendas da empresa alcançaram 21,31 GWh em todo o mundo, e o volume das vendas de seus produtos ficou em primeiro lugar no mundo (de acordo com dados do SNE Research).

Com sede em Ningde, China, a CATL possui mais de 24.000 empregados em todo o mundo e subsidiárias em Pequim, Liyang (Província de Jiangsu), Xangai e Xining (Província de Qinghai), bem como em Munique (Alemanha), Paris (França), Yokohama (Japão), Detroit (EUA) e Vancouver (Canadá). Além disso, a empresa possui e opera unidades de produção de baterias nas províncias de Fujian, Jiangsu e Qinghai e a planta da Europa situada em Erfurt, Alemanha, bem como a primeira planta no exterior está em construção. Em junho de 2018, a empresa se tornou pública na Bolsa de Valores Shenzhen Stock Exchange como código de ação 300750.

Para mais informações, acesse: http://www.catlbattery.com/.

FONTE CATL

