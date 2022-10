Outubro Rosa: Pátio Higienópolis Iluminado de Rosa em Apoio ao Alerta para Prevenção de Câncer de Mama

SÃO PAULO, 6 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- No mês internacional de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, o Shopping Pátio Higienópolis terá suas fachadas e a cúpula do empreendimento iluminadas de rosa, com o objetivo de chamar a atenção para a importância da campanha Outubro Rosa.

Fachada do Pátio Higienópolis, de São Paulo, iluminada de rosa

Além das fachadas, o paisagismo tem flores na mesma tonalidade, como forma de alertar as pessoas sobre os riscos da identificação tardia da doença. O câncer de mama é o que mais acomete mulheres no Brasil, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA). Para o ano de 2022, foram estimados 66.280 casos novos, o que representa uma taxa ajustada de incidência de 43,74 casos por 100 mil mulheres.

As iniciativas das lojas variam de operação para operação, destacando peças em tom rosa e vitrines decoradas especialmente para a data.

"Estamos 100% engajados com as ações da campanha durante todo o mês de outubro. É um momento em que devemos ajudar a conscientizar as pessoas sobre o quanto o diagnóstico precoce é fundamental para combater o câncer de mama, doença que vitimiza milhões de mulheres em todo o mundo. A Iguatemi entende e assume o seu papel de mobilização e conscientização deste tema tão importante", diz Alexandre Biancamano, Diretor de Marketing da Iguatemi, rede da qual o Pátio Higienópolis faz parte.

Para mais informações, basta acessar www.patiohigienopolis.com.br e seguir @patiohigienopolis nas redes sociais.

O Shopping Pátio Higienópolis fica à avenida Higienópolis 618, São Paulo.

FONTE Shopping Pátio Higienópolis

