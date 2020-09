Ouverture aujourd'hui du sommet virtuel de Gastech qui réunira virtuellement les leaders mondiaux de l'énergie

Des ministres de Singapour et du Canada prendront la parole lors de cet événement prestigieux

Joseph McMonigle, secrétaire général du Forum international de l'énergie, Pratima Rangarajan, PDG d'OGCI Climate Investments, Maarten Wetselaar, directeur de la division Integrated Gas & New Energies et membre du comité exécutif de Shell et Lorenzo Simonelli, président et PDG de Baker Hughes

Le sommet devrait présenter les dernières stratégies et tendances commerciales qui dominent l'industrie du gaz naturel

LONDRES, 8 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Le sommet virtuel de Gastech, l'événement de rassemblement mondial des industries du gaz, du GNL et de l'énergie, s'ouvre aujourd'hui. Pour les participants, il s'agira d'une occasion d'obtenir des informations exclusives et essentielles de la part de ministres, de responsables politiques, de dirigeants d'entreprise, d'acteurs perturbateurs et d'innovateurs.

Pour la première fois, Gastech réunira l'industrie du gaz, du GNL et de l'énergie de façon virtuelle. Les problèmes ayant des conséquences sur l'avenir de l'industrie, la sécurité de l'approvisionnement énergétique, l'abordabilité et la durabilité, la production d'énergie à partir du gaz, l'hydrogène, les perspectives de reprise de la demande et des investissements ainsi que les changements de l'offre dans un monde d'après-COVID-19, seront au premier plan de l'ordre du jour.

Plus de 1 500 délégués, 170 exposants et des partenaires médiatiques participeront au sommet, où plus de 200 leaders de l'industrie seront mis en vedette afin de présenter et partager leurs stratégies et leurs visions pour faire face aux nouveaux marchés de l'énergie en pleine mutation. La liste des sponsors comprend OGCI Investments; ExxonMobil; Invest In Canada; Lloyd's Register; Sempra LNG et Venture Global LNG.

Chan Chun Sing, le ministre singapourien du Commerce et de l'Industrie, inaugurera officiellement le sommet virtuel de Gastech, qui se tiendra du 7 au 11 septembre. Les autres leaders de l'industrie qui doivent s'exprimer lors sont l'honorable Seamus O'Regan, ministre canadien des Ressources naturelles, Joseph McMonigle, secrétaire général du Forum international de l'énergie, Pratima Rangarajan, PDG d'OGCI Climate Investments, Lorenzo Simonelli, président et PDG de Baker Hughes. Leur discours lancera la discussion sur les mesures collectives qu'il faudra prendre pour amorcer la transition énergétique et sur les stratégies et innovations qui façonneront l'avenir de l'industrie.

Dans une interview exclusive, Steve Sedgwick, présentateur de l'émission Squawkbox de CNBC, s'entretiendra avec Maarten Wetselaar, directeur de la division Integrated Gas & New Energies et membre du comité exécutif de Shell.

La conférence stratégique du sommet virtuel de Gastech , qui comprend des séances animées par des ministres et par des dirigeants d'entreprise internationaux, des dialogues de cadres de haut niveau et des Tech Talks (discussions technologiques) de Gastech, apportera des informations pointues sur les dernières stratégies et tendances commerciales qui dominent les industries du gaz, du GNL et de l'énergie. Cela apportera aux délégués des informations rapides sur la meilleure façon d'ajuster les modèles commerciaux dans le contexte post-pandémie.

Nick Ornstien, vice-président du département Énergie chez dmg events a déclaré : « La mission visant à réduire les émissions et atteindre la carboneutralité est de plus en plus urgente. Le sommet virtuel de Gastech permettra aux acteurs de notre industrie de communiquer les uns avec les autres alors qu'ils s'adaptent et réagissent aux défis et aux possibilités présentés par le paysage énergétique d'après-COVID-19. »

Parmi les personnes dont la participation à la conférence virtuelle a été confirmée figurent l'honorable Laurent Vivier, vice-président principal de la branche gaz chez Total ; Francis Fannon, secrétaire adjoint du Bureau des ressources énergétiques, Département d'État des États-Unis ; Shawn Tupper, sous-ministre délégué des Ressources naturelles du Canada ; Eugene Kaspersky, PDG de Kaspersky Lab ; Prabhat Singh, président et directeur général de Petronet LNG ; Thomas Siebel, auteur, président du conseil et président-directeur général de C3.ai ; Keisuke Sadamori, directeur des marchés de l'énergie et de la sécurité à l'Agence internationale de l'énergie ; Sanjiv Lamba, vice-président exécutif de la région Asie-Pacifique chez Linde ; Thorbjoern Fors, vice-président exécutif des applications industrielles chez Siemens Energy ; Hiroki Sato, directeur général exécutif et directeur des partenariats mondiaux chez JERA Inc. ; Jun Nishizawa, vice-président exécutif, PDG du groupe Gaz naturel chez Mitsubishi Corporation et Jane Liao, PDG de l'activité gaz naturel chez CPC Corporation, Taïwan.

Le sommet virtuel de Gastech abordera notamment les sujets suivants : le rôle du gaz naturel dans la transition énergétique ; la criticité de l'IdO et de la sécurité des données pour l'avenir de l'industrie énergétique ; les conséquences de la déréglementation sur les marchés et les investissements ; les occasions et les défis que l'industrie 4.0 pose au secteur de l'énergie ; la capacité de l'hydrogène à respecter les engagements en matière de décarbonation et l'impact que le militantisme environnemental aura sur les nouvelles occasions de croissance pour l'industrie.

Parallèlement à la conférence sur les stratégies, le sommet présentera également les recherches les plus récentes et évaluées par les pairs sur les nouvelles technologies et les stratégies commerciales qui aident les entreprises à prospérer en ces temps difficiles, ainsi que des discours liminaires exclusifs de dirigeants de renommée mondiale dans le secteur de la technologie. Les séances de la conférence technique présenteront un contenu certifié, offert par des leaders de l'industrie sur la reprise, le nouveau panorama énergétique post-pandémie et la manière dont l'industrie peut exploiter et s'appuyer sur la réduction des émissions pour forger un avenir énergétique durable et sûr à long terme.

Le sommet virtuel 2020 de Gastech se tiendra en lieu et place du salon et de la conférence de Gastech. dmg events et l'organe directeur de Gastech ont pris, en consultation avec l'agence gouvernementale Enterprise Singapore et le Conseil du tourisme de Singapour, la décision collective de reporter cet événement à la période du 13 au 16 septembre 2021, en raison des préoccupations liées à la pandémie mondiale, à l'accessibilité et au bien-être des intervenants, des délégués, des exposants et des visiteurs.

Related Links

https://www.gastechevent.com



SOURCE Gastech Virtual Summit 2020