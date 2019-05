Ouverture de l'Exposition internationale chinoise 2019 du secteur des mégadonnées à Guiyang

GUIYANG, Chine, 27 mai 2019 /PRNewswire/ -- L'Exposition internationale chinoise 2019 du secteur des mégadonnées a ouvert ses portes le 26 mai à Guiyang, capitale de la province de Guizhou située dans le sud-ouest de la Chine, une occasion de premier plan permettant de découvrir les toutes dernières avancées du secteur mondial des mégadonnées. Guiyang, également connue sous le nom de « Vallée chinoise des mégadonnées », organise cet événement pour la cinquième année consécutive. Depuis 2015, l'exposition est devenue un événement phare dans la province.

La Chine accorde une grande importance à la promotion du secteur des mégadonnées, et entend partager les opportunités du développement de l'économie numérique avec d'autres pays ainsi qu'explorer conjointement de nouveaux vecteurs de croissance et voies de développement en découvrant de nouvelles technologies, de nouvelles formes d'entreprises et de nouveaux modèles, comme l'a affirmé le président chinois Xi Jinping dans une lettre de félicitations adressée à l'exposition.

En tant que première exposition nationale au monde sur les mégadonnées, l'événement a choisi cette année le thème suivant : « Les données créent de la valeur, l'innovation anime le futur », et comprend plusieurs discours de personnalités mondiales de premier plan, parmi lesquelles Paul Romer, lauréat du prix Nobel d'économie, et Whitfield Diffie, lauréat du prix Turing. L'exposition s'internationalise de plus en plus grâce à son ampleur stratégique.

Les toutes dernières données indiquent qu'en comparaison à l'an dernier, le nombre de pays participants a augmenté de 29 à 59, tandis que le nombre de sociétés participantes figurant au Fortune 500 a augmenté de 15 à 39. Dans le même temps, le nombre d'exposants a enregistré une croissance, passant de 388 à 448, le nombre d'exposants étrangers ayant augmenté de 56 à 156. Le nombre d'invités et leur niveau ont atteint des sommets jamais observés.

Sun Zhigang, secrétaire du Parti communiste provincial du comité chinois de la province de Guizhou et directeur du Comité permanent du congrès provincial du peuple, a affirmé que l'exposition était devenue un événement international offrant de riches opportunités de coopération, et s'inscrivant en tête du développement du secteur. Elle est devenue une plateforme de classe mondiale permettant le partage de projets de développement et des toutes dernières avancées, a déclaré Sun.

Organisée pendant quatre jours, l'exposition s'achèvera le 29 mai.

