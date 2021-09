Ouverture de l'exposition internationale de l'industrie culturelle et du festival du tourisme de Silk Road, dans le nord-ouest de la Chine

L'exposition et le festival, qui ont duré trois jours, avaient pour thème « Symphony Silk Road, Cultural Expo for All » et ont donné lieu à des conférences au sommet, des forums culturels, des expositions et des performances artistiques comme « Xuanzang's Pilgrimage », un drame musical sur le parcours du légendaire moine chinois Xuanzang le long de la Route de la soie au septième siècle.

« Il y a plus de 2 000 ans, l'ancienne Route de la soie a ouvert les échanges culturels et économiques entre les pays, ce qui a favorisé le développement continu de la civilisation humaine par l'ouverture et l'apprentissage mutuel », a déclaré Zhang Xu, vice-ministre de la Culture et du tourisme, lors de la cérémonie d'ouverture.

Il a ajouté qu'en organisant ces événements, la Chine espère renforcer davantage la collaboration officielle et non gouvernementale favorisant les échanges entre les peuples au sein des différents pays le long de la Belt and Road, afin de contribuer à bâtir une communauté partageant un avenir commun.

L'ancienne Route de la soie en Chine couvre une distance totale de plus de 7 000 kilomètres, et la section du Gansu s'étend sur plus de 1 600 kilomètres. « Au cours des dernières années, Gansu a saisi l'occasion de participer à l'initiative « Belt and Road » pour promouvoir les échanges culturels et la coopération », a déclaré Yin Hong, secrétaire du Comité provincial du Gansu du Parti communiste chinois (PCC), ajoutant que « Ces deux événements permettent d'établir des liens favorisant l'intégration culturelle le long de la Route de la soie et stimulent le développement des pays qui longent la route. »

La Corée du Sud est l'invitée d'honneur cette année. Le ministre de la culture, des sports et du tourisme de la Corée du Sud, Hwang Hee, a déclaré par vidéoconférence que l'exposition, qui est au cœur de la formidable culture de la Route de la soie, rappelle aux gens la valeur inestimable des échanges culturels dans l'histoire de l'humanité.

« La Corée du Sud espère être témoin de la coexistence de toutes les cultures du monde et est disposée à promouvoir davantage la coopération et les échanges culturels fondés sur les technologies numériques et les plateformes en ligne de pointe », a ajouté Hwang Hee.

Plus de 200 représentants de pays, de régions et d'organisations internationales, y compris des représentants, des diplomates et des experts, participent aux événements de façon virtuelle ou sur place.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1636641/Picture1.jpg

SOURCE Gansu Provincial People's Government