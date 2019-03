Ouverture de la 500ème laverie Speed Queen en Europe à Varsovie, en Pologne

« Nos 500 laveries Speed Queen révolutionnent le concept de la laverie libre-service en Europe », annonce Marco Treggiari, Directeur Speed Queen Licensed Store pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. « Le design premium, la performance de lavage et de séchage de nos machines – la même que pour nos machines industrielles - le confort et l'élégance de nos laveries contribuent à faire évoluer le concept de laverie libre-service : d'un espace souvent sale et peu entretenu, on passe à un espace élégant et propre, dans lequel les utilisateurs sont contents de passer du temps et dont les investisseurs sont fiers. »

La 500ème laverie située rue Woldarzewska appartient à Jazek Zilinsky, un investisseur dont c'est déjà la neuvième laverie, ce qui fait de lui l'un des plus gros propriétaires de concept de laverie Speed Queen.

La laverie Speed Queen offre un design premium avec une centrale de paiement institutive. Comme toutes les laveries de la marque, elle propose des machines Speed Queen de 14kg à 24kg, reconnues pour leurs cycles rapides et leur efficacité de lavage, héritage de l'expérience Speed Queen de plus de 100 ans dans la blanchisserie. L'efficacité et la rapidité des machines sont l'une des clés du succès Speed Queen, car elles permettent aux utilisateurs de laver le linge de toute la semaine en une seule fois. En Pologne, la marque détient déjà plus de 50% de parts de marchés des laveries.

En France, Speed Queen annonce déjà plus de 75 laveries réparties sur tout le territoire. Certaines laveries font plus de de 100m2 et elles peuvent offrir des services premium comme la collecte de linge ou le repassage.

« Le support et l'expertise de l'équipe Speed Queen ont clairement été les instruments de notre succès, non seulement pour ce magasin, mais aussi pour les 8 autres », déclare Jazec Zilinsky. « Du design à la décoration des laveries, en passant par la technologie et la qualité de leurs machines, ce concept nous permet d'apporter des éléments forts de changements sur ce secteur pour que nous, les investisseurs, puissions dominer nos marchés. »

Pour plus d'information sur Speed Queen et son concept de laverie ou pour trouver la laverie Speed Queen la plus proche de chez vous, rendez-vous sur www.speedqueeninvestor.com

A propos de Speed Queen : Speed Queen propose aux propriétaires de laveries automatiques, une gamme de produit innovante et fiable de laveuses, sécheuses et équipements de blanchisserie. En tant que leader du secteur, Speed Queen s'engage à mettre son expertise du marché au service du développement de l'industrie de la blanchisserie. La marque Speed Queen est une entité d'Alliance Laundry Systems LLC, société basée à Ripon, dans le Wisconsin, leader mondial en laveries libre-service, laveries collectives, blanchisseries intégrées mais aussi des machines à laver et sèche-linge de qualité professionnelle. Pour en savoir plus, visitez https://speedqueeninvestor.com/fr/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/833757/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/833754/2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/833753/3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/833761/5.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/833759/6.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/833758/7.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/833755/8.jpg

Related Links

http://www.SpeedQueenCommercial.com



SOURCE Speed Queen