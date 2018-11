Ouverture de la première boutique expérimentale de vente de whisky Johnnie Walker

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/780571/Johnnie_Walker.jpg )



Ce tout nouvel espace, qui promet de devenir une destination de prédilection aussi bien pour les amateurs de Scotch que pour les novices du whisky, propose une grande variété d'expériences immersives, notamment des cours de présentation ainsi que des dégustations conçues pour guider les clients à travers l'univers de Johnnie Walker et du Scotch.

Les visiteurs pourront faire leur choix parmi une collection spéciale de whiskies Johnnie Walker, s'offrir certains des single malts les plus rares et les plus exceptionnels à partir desquels Johnnie Walker a concocté des collaborations exclusives en édition limitée pour la nouvelle boutique.

Parmi les expériences proposées, un espace d'accueil interactif vous fera découvrir l'art de la confection de cocktails, une table de dégustation vous plongera au cœur des saveurs de Johnnie Walker et, enfin, un comptoir de personnalisation vous aidera à trouver des cadeaux exceptionnels et à les rendre uniques à l'aide de gravures et d'étiquettes personnalisées.

La boutique avant-gardiste propose des expériences virtuelles telles que Discover Scotland through Johnnie Walker, qui permet aux visiteurs de partir à la découverte de l'univers de Johnnie Walker en se rendant aux quatre coins de l'Écosse, dans les Highlands à couper le souffle, les îles intrigantes, les Lowlands luxuriants et le mystérieux Speyside, et s'achève par une dégustation de Scotch Johnnie Walker.

L'offre s'adaptera en fonction des saisons. En cette période festive, un expert en cocktails Johnnie Walker sera présent en magasin pour vous montrer comment impressionner vos invités en mariant un Johnnie Walker Gold Label Reserve glacé à un chocolat écossais fait main et primé ainsi que pour vous apprendre les recettes et techniques qui transformeront de simples boissons en cocktails à couper le souffle.

John Williams, le directeur mondial de la marque Johnnie Walker, a déclaré : « Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux moyens de surprendre et de susciter l'intérêt de nos clients. Ce type de boutique phare Johnnie Walker basé sur l'expérience remplit parfaitement cette mission en ajoutant une sensation de plaisir et de découverte à l'achat. Il s'agit d'une toute nouvelle façon de découvrir la diversité et le riche patrimoine de Johnnie Walker. »

Le lancement de cette nouvelle expérience de vente au détail fait suite à l'annonce par Diageo d'un investissement de 150 millions de livres sterling dans le tourisme écossais lié au whisky. Ce dernier prévoit notamment l'inauguration d'une nouvelle expérience de visite Johnnie Walker à la fine pointe de la technologie à Édimbourg, dans le cadre du plus important programme jamais lancé dans le secteur du tourisme lié au whisky en Écosse. Il s'agit de la dernière annonce de Johnnie Walker alors que la marque se prépare à célébrer son 200e anniversaire en 2020.

Johnnie Walker est la marque de whisky écossais numéro un au monde (IWSR), dégustée dans plus de 180 pays à travers le monde. Depuis l'époque de son fondateur, John Walker, elle est avant tout synonyme de saveur et de qualité.

La gamme actuelle comprend les whiskies primés Johnnie Walker Red Label, Black Label, Double Black, Green Label, Gold Label Reserve, Aged 18 Years et Blue Label. Ensemble, ils représentent plus de 18 millions de caisses vendues chaque année (IWSR, 2017), faisant de Johnnie Walker la marque de whisky écossais la plus populaire au monde.

Diageo, un chef de file mondial dans le domaine des boissons alcoolisées, possède une collection exceptionnelle de marques dont les whiskies Johnnie Walker, Crown Royal, Bulleit et Buchanan, les vodkas Smirnoff, Cîroc et Ketel One, ainsi que Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray et Guinness.

Diageo est une entreprise cotée à la Bourse de New York (DEO) et à la Bourse de Londres (DGE) dont les produits sont vendus dans plus de 180 pays du monde. Pour obtenir plus de renseignements à propos de Diageo, de ses collaborateurs, de ses marques et de ses performances, veuillez consulter le site http://www.diageo.com. Visitez la ressource mondiale de Diageo faisant la promotion d'une consommation responsable d'alcool, http://www.DRINKiQ.com , pour obtenir des informations, connaître les initiatives et des moyens de partager des pratiques exemplaires. Célébrer la vie, chaque jour, en tout lieu.