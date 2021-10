Ouverture de la réunion d'affaires en ligne sur l'internet des objets de 2021 en Corée par la NIPA.

Cet événement a été préparé pour mettre en relation d'excellentes entreprises coréennes spécialisées dans l'Internet des objets avec des partenaires commerciaux internationaux, car elles ont des difficultés à développer des canaux de vente sur les marchés mondiaux en raison de la COVID-19. Lors de cet événement, les entreprises coréennes auront une réunion individuelle à distance avec des acheteurs locaux d'Europe et d'Amérique du Nord pour faire des présentations, rechercher de nouveaux acheteurs qui répondent à leurs besoins, etc.

Vingt entreprises coréennes spécialisées dans l'Internet des objets et disposant d'un avantage concurrentiel participeront à ces réunions d'affaires en ligne. Elles présenteront des biens et des services dans des domaines liés à la réponse face à la COVID-19 et à l'IA/5G, notamment la sécurité, la sûreté, le contrôle des emplacements, l'usine intelligente et les matériaux.

Pour plus d'informations sur les entreprises participantes, voir « la réunion d'affaires en ligne sur l'Internet des objets de 2021 en Corée » sur le site internet ( http://www.iotkbiz.com/html/main.php ).

Parallèlement, la NIPA est une agence quasi-gouvernementale coréenne qui met en œuvre un projet de soutien aux entreprises d'information et de communication. En tant qu'agence spécialisée dans l'innovation dans le secteur des TIC, la NIPA contribue au développement économique et à l'amélioration de la qualité de vie des Coréens en renforçant la compétitivité du secteur des TIC en Corée et en favorisant ses moteurs de croissance. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site internet à l'adresse suivante( https://www.nipa.kr/ ).

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1672361/NIPA_IoT_Korea.jpg

SOURCE NIPA(National IT Industry Promotion)