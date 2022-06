Ouverture du 3ème sommet des dirigeants de multinationales de Qingdao

Dans son discours, Li Ganjie a déclaré qu'en matière d'innovation scientifique et technologique, les multinationales sont invitées à établir des sièges et des centres de R&D mondiaux et régionaux au Shandong et à s'associer à diverses plates-formes d'innovation du Shandong. En ce qui concerne la mise à niveau industrielle, les multinationales sont invitées à considérer le Shandong comme un point de pivot clé pour leur implantation mondiale pour pousser une coopération plus ouverte et plus avantageuse dans la chaîne d'approvisionnement de la chaîne industrielle. En matière d'écologie et de faibles émissions de carbone, les multinationales auront d'assistance de la part des autorités pour participer activement au développement des industries à faibles émissions de carbone et à la construction d'énergies vertes du Shandong. En matière de commerce, les canaux logistiques internationaux seront dégagés vigoureusement pour promouvoir l'amélioration continue de la qualité et de l'efficacité du commerce bilatéral. En matière de coopération régionale, explorer activement les marchés émergents avec les multinationales et développer sans cesse de nouvelles formes de coopération, de nouveaux modèles et de nouveaux espaces.

La cérémonie d'ouverture du sommet s'est déroulée en ligne et hors ligne en présence de dirigeants de 186 des entreprises de TOP 500 du monde et de 290 chefs d'entreprises leaders, d'ambassadeurs de plusieurs pays, de représentants d'organisations internationales et d'associations professionnelles, d'experts et d'universitaires, de responsables des ministères et commissions nationaux concernés et de responsables de la province du Shandong, etc. Plus de 5 600 invités y ont assisté en ligne et hors ligne. Ce sommet a organisé 44 événements dans 14 catégories, dont des symposiums et entrevues, des sous-forums, des dialogues au sommet, de la promotion de multinationales, de la promotion de province d'honneur et des cérémonies de signature de projets.

