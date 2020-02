Ouverture du 7e campus de SKEMA Business School en Afrique du Sud

La cérémonie officielle s'est déroulée en présence de représentants de SKEMA et de leurs homologues de l'Université de Stellenbosch, partenaire de l'école. Le consul général de France, Laurent Amar, et des représentants de la CCI France - Afrique du Sud étaient également présents à l'événement, qui a marqué le début d'une nouvelle « aventure glocale » pour l'école.

En s'adressant aux étudiants, Alice Guilhon, directrice générale de SKEMA, a déclaré: « Vous êtes des pionniers. J'espère que vous profiterez au maximum de cette nouvelle aventure en Afrique du Sud. Cette expérience vous changera probablement profondément. Vous apprendrez beaucoup en termes de style de vie, d'ouverture et de diversité culturelle. Vous deviendrez ensuite les premiers ambassadeurs SKEMA en Afrique du Sud et témoignerez du fait que la mondialisation de l'éducation est définitivement un atout, un avantage concurrentiel pour les étudiants, la société et les entreprises en particulier. »

Le professeur émérite Michael Osbaldeston, directeur associé des services de qualité à l'EFMD et conseiller stratégique pour l'Afrique du Sud à la SKEMA Business School, a précisé : « Je pense que les opportunités ici sont sans limites. Outre le nombre croissant d'étudiants de premier cycle et de troisième cycle de SKEMA ayant accès aux programmes et aux installations de l'Université de Stellenbosch, nous sommes impatients d'accueillir des étudiants de Stellenbosch sur les campus de SKEMA à travers le monde, comme nous l'avons fait jusqu'à présent avec nos différents partenaires académiques.

Au cours des premiers jours, diverses activités ont été prévues pour aider ces élèves « pionniers » à s'installer et à découvrir leur environnement. Ils auront l'occasion d'explorer la ville de Cape Town, le cap de Bonne-Espérance et les environs du campus - nichés au cœur des montagnes et entourés de vignobles - ainsi que la riche vie étudiante de la ville de Stellenbosch.

