Ouverture du premier bar sous-marin au monde pour marquer le lancement du gin Hendrick's Neptunia

Les participants intrépides qui ont osé descendre dans les profondeurs de la mer et s'asseoir à ce bar inhabituel installé sur le sable du fond de l'océan ont eu l'occasion de goûter un cocktail sous-marin grâce à la dernière génération de réservoirs de plongée spécialement conçus à cet effet. Lors de la dégustation, l'atmosphère est marquée par l'environnement aquatique et la présence de toutes sortes d'espèces marines : requins, raies « à nez de vache », masques de tortues et même sirènes mythologiques…