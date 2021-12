Ouverture officielle du nouveau casino en ligne de classe mondiale MrRex

VALETTA, Malte, 2 décembre 2021 /PRNewswire/ -- MrRex, un casino mondial en ligne, a annoncé son ouverture officielle aujourd'hui. Hébergé sur la plateforme Aspire Global, MrRex propose une suite complète de jeux de casino, y compris des machines à sous numériques et des jeux de table, ainsi que des options de casino en streaming en direct comme la roulette, le blackjack et le baccarat. Le site propose également un sportsbook complet où les utilisateurs peuvent parier sur des dizaines de sports différents, qu'il s'agisse d'offres standard comme le football et le basket-ball, ou d'options uniques comme les échecs et les fléchettes.

MrRex Casino fonctionne sous les licences MGA et UKGC d'Aspire Global. Aspire Global, un fournisseur B2B de premier plan de solutions iGaming avec plus de 150 partenaires dans le monde entier, est une société cotée en bourse sur le marché suédois de Stockholm au Nasdaq First North Growth Market avec le code ISIN MT0001530105.

« Nous sommes ravis de lancer MrRex Casino sur la plateforme Aspire Global », a déclaré Lili Fortes, responsable du marketing pour MrRex Casino. « Notre objectif est de fournir aux joueurs une expérience de jeu en ligne incroyable avec l'incroyable variété de jeux différents que nous offrons par le biais de la plupart des principaux fournisseurs de jeux dans l'industrie. Nous offrirons également un service de première classe et espérons devenir bientôt l'un des plus grands casinos en ligne au monde. »

À propos de MrRex

MrRex est un casino en ligne de premier plan basé à Malte et hébergé sur la plateforme Aspire Global, un fournisseur B2B de premier plan de solutions iGaming. Le casino propose des jeux de casino numériques et en direct ainsi qu'un sportsbook complet. Pour plus d'informations, consultez le site www.mrrex.com .

