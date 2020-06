Ouvrant la voie aux exportations européennes, Panaxia Israel annonce l'obtention de la certification UE-BPF, requise pour la fabrication et l'exportation en Europe de cannabis médicinal et de produits à base de cannabis médicinal

La société israélienne est la première à rejoindre l'équipe exclusive de sociétés internationales ayant reçu cette prestigieuse certification de la part d'une agence européenne, qui ouvre également les portes de l'Europe aux producteurs de cannabis médicinal israéliens.

Panaxia (TASE : PNAX) prévoit de commencer à vendre ses marques en Allemagne, le plus grand marché du cannabis en Europe, et au Danemark dans le courant de l'année.

TEL AVIV, Israël, 12 juin 2020 /PRNewswire/ -- Le Dr Dadi Segal, PDG de Panaxia Global, a déclaré : « L'obtention de la certification UE-BPF constitue un moment décisif pour nous ainsi que pour l'ensemble de l'industrie du cannabis médicinal en Israël. Nous sommes fiers d'être la première et la seule société de cannabis médicinal en Israël à disposer d'une large certification UE-BPF de la part d'une agence européenne, qui permet l'exportation commerciale de matières premières, d'huiles et de produits supplémentaires vers l'Europe. Il s'agit d'une certification d'une importance stratégique considérable qui fait progresser encore davantage Panaxia et l'État d'Israël en matière d'exportation de cannabis médicinal. La certification UE-BPF nous permet d'accélérer l'achèvement du processus d'enregistrement réglementaire des produits et marques de Panaxia en Allemagne, au Danemark et dans d'autres pays cibles de l'Union européenne, et nous rapproche plus que jamais de la commercialisation et de la vente conjointement avec nos partenaires stratégiques qui sont les leaders sur ces marchés, Neuraxpharm en Allemagne et STENOCARE au Danemark. En outre, cette certification fait de Panaxia la seule passerelle vers l'Europe aujourd'hui pour les producteurs de cannabis israéliens qui souhaitent exporter leurs marques de cannabis. »

La société pharmaceutique Panaxia Labs Israel Ltd. (« Panaxia Israel ») (TASE : PNAX), le plus grand fabricant de produits à base de cannabis médicinal d'Israël, a annoncé aujourd'hui avoir reçu la certification officielle UE-BPF. Cette certification est requise pour la fabrication, l'exportation et la commercialisation de produits pharmaceutiques au sein de l'Union européenne (UE) et s'applique aux produits à base de cannabis médicinal, qui sont définis au sein de l'UE comme des produits pharmaceutiques prescrits sur ordonnance. Panaxia est la première et la seule société de cannabis médicinal en Israël à avoir reçu la certification UE-BPF de la part d'une autorité européenne de santé, permettant la fabrication commerciale, l'exportation et la vente d'une variété d'huiles et d'extraits de cannabis médicinal. En conséquence, Panaxia rejoint le cercle exclusif d'une sélection de quelques sociétés internationales de cannabis médicinal ayant reçu cette prestigieuse certification.

L'obtention de cette certification permet à Panaxia de passer à la prochaine étape nécessaire à l'exportation et à la vente en Europe, l'achèvement du processus d'enregistrement réglementaire pour ses marques et huiles de cannabis médicinal en Allemagne, le marché du cannabis médicinal le plus important et à la croissance la plus rapide en Europe, ainsi qu'au Danemark, le marché le plus strictement réglementé d'Europe et dans d'autres pays cibles au sein de l'UE. Panaxia, qui est en cours d'enregistrement dans ces pays, a déjà reçu ces approbations de commercialisation, et les premières ventes de ses produits sont prévues dans le courant de l'année. Cela sera fait par l'intermédiaire de ses partenaires stratégiques et sous réserve de la réception d'un permis d'exportation par le ministère israélien de la Santé.

En outre, cette certification ouvre les portes de l'Europe aux producteurs de cannabis médicinal israéliens, car Panaxia est actuellement le seul fabricant certifié à fabriquer leurs marques de cannabis pour eux. À cette fin, ils doivent être certifiés par Panaxia et leurs produits doivent être produits dans l'installation de Panaxia, qui a reçu la certification UE-BPF.

La commercialisation et la vente des produits haut de gamme de Panaxia sous la marque Panaxia en Allemagne se feront par le biais d'un accord de commercialisation et de distribution exclusif avec la société pharmaceutique allemande Neuraxpharm, le plus grand producteur de produits pour le système nerveux central (SNC) en Europe. Dans le cadre de ce partenariat, Neuraxpharm sera responsable de la stratégie de marque, de la pénétration et de la commercialisation des produits auprès des médecins et de toutes les pharmacies approuvées à cet effet en Allemagne, dans le cadre de son vaste portefeuille de produits. Cet accord inclut une option mutuelle pour envisager d'étendre la collaboration à d'autres pays de l'UE.

Au Danemark, la commercialisation et la vente seront réalisées dans le cadre d'un accord de distribution stratégique avec STENOCARE, le plus grand distributeur de produits à base de cannabis médicinal au Danemark, spécialisé dans la distribution de cannabis médicinal sur environ 70 % du marché danois. STENOCARE commercialisera les produits à base de cannabis médicinal de Panaxia auprès des médecins et des pharmacies approuvées au Danemark.

À ce jour, Panaxia a approuvé et certifié ses partenaires en Israël (Seach, Better, Together, Canndoc et IMC) pour la culture de matières premières conformément à la norme européenne et, par conséquent, avec l'obtention par Panaxia de la certification européenne, les produits fabriqués à partir de matières premières cultivées dans l'une des exploitations susmentionnées et dans les installations de Panaxia peuvent être exportés sous réserve de la réglementation des exportations par le ministère israélien de la Santé. À ce jour, grâce à sa collaboration avec Seach, Panaxia possède une quantité de matières premières conforme aux réglementations européennes et suffisante pour la production d'huiles en vertu de la norme UE-BPF pour les premiers mois de vente en Allemagne.

À propos de Panaxia Labs Israel

Panaxia Labs Israel, Ltd. est une société cotée à la Bourse de Tel-Aviv (TASE : PNAX). Il s'agit du plus grand fabricant et distributeur à domicile de produits à base de cannabis médicinal, et le premier à avoir reçu l'approbation du ministère israélien de la Santé pour la fabrication de produits pharmaceutiques à base de cannabis médicinal (en vertu de la directive IMC-GMP) ainsi que la certification selon la norme européenne relative aux bonnes pratiques de fabrication (UE-BPF), qui est requise pour la fabrication et l'exportation commerciale du cannabis médicinal et des produits à base de cannabis médicinal en Europe. Panaxia a été autorisée à fournir des services de fabrication et de distribution de produits à base de cannabis médicinal en Israël. Elle fabrique plus de 30 produits médicinaux à base de chanvre et a accumulé un large socle d'expériences cliniques basées sur des dizaines de milliers de patients.

Panaxia fait partie du groupe Segal Pharma, détenu par la famille Segal et fondé il y a plus de quarante ans. La société fabrique plus de 600 produits pharmaceutiques différents qui sont distribués dans plus de 40 pays à travers le monde. Panaxia Labs Israel est une filiale de Panaxia Pharmaceutical Industries. Elle a été créée par le Dr Dadi Segal, le Dr Eran Goldberg et Assi Rotbart, LL.b., et constitue la division cannabis du Groupe Segal Pharma. Sa filiale sœur Panaxia US fabrique en Amérique du Nord plus de 60 produits médicinaux à base de chanvre, dont des comprimés sublinguaux, des pastilles, des huiles et des inhalateurs destinés au traitement de maladies telles que le TSPT, le cancer, la douleur chronique, l'épilepsie, l'anorexie, les brûlures et bien d'autres maladies. Panaxia Group compte plus de 150 employés, et tous les essais cliniques sont menés par ses membres.

Le groupe Segal Pharma possède également Luminera Derm, qui fabrique des produits injectables de comblement dermique, et Tree of Life Pharma, qui fabrique des médicaments vendus sans ordonnance. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site Internet de Panaxia à l'adresse : https://panaxia.co.il/

