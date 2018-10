Ovation incluirá a artistas locales del Bronx y de Brooklyn en anuncios de servicio a la comunidad dentro de su iniciativa 'Stand For The Arts'

LOS ÁNGELES, 29 de octubre de 2018 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Ovation, la cadena dedicada exclusivamente a las artes en los Estados Unidos (America's only arts network), ha empezado a transmitir, en todas sus plataformas, anuncios de servicio a la comunidad (PSA) donde participan artistas locales del Bronx y de Brooklyn como parte de su constante compromiso con la labor de apoyar y destacar la diversidad de la comunidad artística. Los PSA, enmarcados en la misión Stand For The Arts de Ovation con el fin de sensibilizar a la población, proteger el acceso a las oportunidades y alentar las acciones a favor del arte y la cultura, destacan a los artistas y muestran las aportaciones que han hecho a sus comunidades. Liz Janneman, vicepresidenta ejecutiva de estrategia de la cadena Ovation, anunció los PSA ante los medios.

"El poder del arte se refleja en las historias de vida de estos artistas, en su creatividad, su forma de vincularse con la gente y su capacidad de innovación", dijo Liz Janneman, vicepresidenta ejecutiva de estrategia de la cadena Ovation. "Nos llena de orgullo respaldar y difundir la forma en que enriquecen a sus comunidades".

A continuación, presentamos la lista de artistas de la ciudad de Nueva York que participaron en los PSA como parte de Stand For The Arts de Ovation:

Genesis Tramaine vive en Brooklyn y su arte visual emplea técnicas mixtas. La forma, estructura y profundidad de cada una de sus pinturas reflejan una potente influencia de la cultura afroamericana. Su consciencia social y política como pintora se nutre de los constantes desafíos que enfrenta por la desigualdad racial, de clase y género que existe en la sociedad.

Sharnika Power es una poeta oral nacida en Londres y afincada en Brooklyn. Su poesía oral está inspirada en el arte urbano de Brooklyn y el hip hop, y la considera un vehículo del cambio social.

LeRone Wilson vive en Harlem y es pintor y escultor. Trabaja principalmente con cera de abeja, el medio primigenio en el mundo de la pintura, empleado en Kemet (antiguo Egipto). Sus pinturas a base de cera esculpida abordan las complejidades de las inferencias históricas y culturales de la espiritualidad, la identidad y la consciencia del yo.

Nicole "Artist Up" Watson es declamadora, vive en el Bronx y su alias es Artist Up. Ha aparecido en numerosos escenarios y plataformas como anfitriona, actriz y poeta oral. Hace poco condujo varios espectáculos titulados Around the Fire en QPTV, y ha tenido a su cargo los espectáculos teloneros para comediantes como JP Justice, Rob Stapleton y Ray Dejon en espacios dedicados a la poesía oral.

Steve Cas es ilustrador y vive en Brooklyn. Tiene una trayectoria profesional de 20 años y ha recibido distintos premios por su trabajo. Ha colaborado con numerosos proyectos vanguardistas y es famoso por la estilización de sus personajes a partir del uso de la tinta, además de su inagotable arsenal de habilidades informáticas.

Miracle Robinson es una diseñadora de 8 años que vive en el Bronx. Es creadora de Styled by Miracle, compañía insignia de accesorios elaborados a mano para las chicas que saben EXACTAMENTE lo que quieren. El objetivo de Miracle Robinson es combatir el hambre que sufren los menores indigentes en su ciudad de origen, Nueva York.

Charles Rice-Gonzales y Arthur Aviles son cofundadores de BAAD! (The Bronx Academy of Arts and Dance). El programa artístico de BAAD! da voz a artistas de grupos demográficos marginados y ayuda a romper con paradigmas de injusticia social, como el sexismo, el racismo y la homofobia dentro y fuera del Bronx.

Kim "Good Look" Seabrook es una poeta oral del Bronx. Kim Seabrook encontró terapia en la poesía, por eso fundó "Creative Soul Concepts", un taller de narrativa, poesía, sanación y meditación.

"Quisiera empezar por señalar que Ovation es genial porque abre un espacio para que los artistas compartamos nuestro talento con millones de personas, algo que pocas televisoras hacen", dijo Nicole "Artist Up" Watson. "Estoy feliz de tener y haber tenido la oportunidad de formar parte del grupo de artistas de los más diversos géneros y provenientes del Bronx que manifiestan su arte".

"Si te limitas a oír lo más convencional, jamás conocerás a gente como yo. Gente como yo que sensibiliza a los demás, ayuda a liberar la mente y a inyectar positividad", añadió Kim "Good Look" Seabrook. "Ovation me ha brindado la plataforma para expresar mi identidad y mi trabajo. Ovation me ha dado la oportunidad de vincularme con personas de mentalidad afín a la mía, algo que ya ansiaba".

Los PSA de estos artistas también podrán disfrutarse dentro del mapa interactivo (Nueva York) en www.standforthearts.com.

