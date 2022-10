OverIT fournit une assistance à distance alimentée par la réalité augmentée aux techniciens de terrain de Naturgy

BOSTON, 28 octobre 2022 /PRNewswire/ -- OverIT, société de référence mondiale dans le secteur des logiciels de gestion des services sur le terrain, a conclu un accord avec Naturgy, société multinationale leader dans les secteurs du gaz et de l'électricité, par l'intermédiaire de sa filiale internationale de production d'électricité, Global Power Generation (GPG), afin de fournir une assistance à distance au personnel de maintenance travaillant sur le terrain dans des parcs éoliens au Chili et des centrales à cycle combiné au gaz au Mexique, et prévoit de proposer ce service à d'autres pays prochainement.

Grâce à la plate-forme FSM nouvelle génération d'OverIT, GPG prévoit de renforcer la sécurité de son personnel en utilisant des technologies mains libres (même dans des environnements dangereux) et en recevant une assistance en temps réel grâce à la réalité augmentée, d'améliorer l'efficacité en s'appuyant sur des instructions de travail numériques et en accédant à la base de connaissances de l'entreprise, et de réduire considérablement les temps et les coûts de déplacement grâce à la téléassistance.

Cet accord s'inscrit dans le cadre de l'engagement de Naturgy à innover pour transformer les risques en opportunités et contribuer à la création d'une entreprise intelligente, qui vise à maintenir sa position de leader dans un contexte caractérisé par une transformation constante. L'entreprise a également adopté les meilleures pratiques, de nouveaux modèles d'affaires et des technologies modernes pour être plus efficace, compétitive et à la pointe de l'innovation, en plaçant le client au centre de ses préoccupations.

« La confiance qu'une entreprise leader mondiale comme Naturgy GPG accorde à OverIT représente un partenariat stratégique, qui renforce davantage notre position de leader dans le secteur de l'énergie et des services publics », a déclaré Javier Fraile, directeur commercial d'OverIT.

Naturgy est un groupe énergétique multinational opérant dans 20 pays avec plus de 16 millions de clients et une capacité installée de 15,9 GW.

OverIT, soutenue par Bain Capital et NB Renaissance, est une entreprise multinationale qui possède plus de 20 ans d'expérience internationale et intersectorielle dans le domaine des logiciels de gestion des services sur le terrain. La société est reconnue par les principales organisations mondiales de conseil et de consultation comme un fournisseur de premier plan dans les secteurs du FSM et de la réalité augmentée, en raison de son offre de produits et de son expertise approfondie du secteur. OverIT compte plus de 300 clients dans plus de 30 pays.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1740678/OverIT_Logo.jpg

SOURCE OverIT