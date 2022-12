Overstap naar Foxit PDF Editor levert volgens onafhankelijk onderzoek 5 miljoen dollar aan netto contante waarde en een ROI van 284% in drie jaar op

Onderzoek toont grote voordelen aan bij vervanging van legacy PDF-software door Foxit, ingevolge lagere software- en IT-beheerkosten en verbeterde beveiliging en productiviteit van werknemers

FREMONT, Californië, 5 december 2022 /PRNewswire/ -- Foxit , een toonaangevende leverancier van innovatieve producten en diensten voor PDF en e-handtekeningen, die kenniswerkers helpt hun productiviteit te verhogen en meer te doen met documenten, maakte vandaag de bevindingen bekend van een in opdracht van Forrester Consulting uitgevoerd Total Economic Impact™-onderzoek. Uit de studie blijkt dat een samengestelde organisatie met 7.000 werknemers een netto contante waarde van 5 miljoen dollar aan kostenbesparingen en bedrijfsvoordelen kan realiseren over drie jaar, voor een ROI van 284%, door over te schakelen van haar legacy PDF-software naar Foxit PDF-editor .

Het onderzoek is gebaseerd op interviews met Foxit-klanten die zijn gebruikt bij de samenstelling van een organisatie van 7.000 werknemers die van hun oude PDF-software naar Foxit PDF-editor migreerden.

Gebruik de ROI-calculator van Foxit om te bepalen hoeveel uw organisatie kan besparen door af te stappen van oudere PDF-software. U vindt hem op https://tools.totaleconomicimpact.com/go/foxit/pdfeditor/

Enkele kwantificeerbare voordelen van de overstap naar Foxit PDF Editor:

84% minder softwarelicentiekosten

84% minder kosten voor IT-ondersteuning en -beheer

Verbeterde beveiliging, inclusief een kostenbesparing van 84%, dankzij een snellere levering van beveiligingspatches en het wegvallen van de noodzaak voor het bedrijf om zijn eigen patchproces uit te voeren

Een belangrijk economisch voordeel in verbeterde productiviteit door een bredere inzet van PDF-editingsoftware, resulterend in een productiviteitsstijging van 7% per nieuwe gebruiker

"Grote kostenbesparingen op het gebied van softwarelicenties, IT-ondersteuning en beveiliging bieden bedrijven die op Foxit PDF Editor overstappen de mogelijkheid om de oplossing van Foxit voor een veel groter aantal medewerkers in te zetten, wat resulteert in een in dollars meetbare verbetering van de productiviteit", aldus Nick Mayberry, consultant bij Forrester. "Sommige ondernemingen kunnen beslissen hun besparingen te herinvesteren in andere initiatieven die hun eigen bedrijfsvoordelen opleveren."

"Bedrijven die overwegen hun huidige legacy PDF-software te vervangen door Foxit vragen vaak wat hun inspanning naar verwachting zal opleveren", zegt Frank Kettenstock, Chief Marketing Officer bij Foxit. "We hebben deze studie laten uitvoeren om aan te tonen welke overtuigende meerwaarde onze klanten halen uit de overstap. Zoals Forrester heeft vastgesteld, realiseren bedrijven enorme voordelen naast een drastische verlaging van de licentiekosten. Het gaat om grote besparingen op IT-ondersteuning, meetbare verbeteringen in de beveiliging en waardevolle verbeteringen in de productiviteit en ervaring van werknemers."

Over Foxit

Foxit is een toonaangevende leverancier van innovatieve PDF en eSignature producten en diensten, die kenniswerkers helpen hun productiviteit te verhogen en meer te doen met documenten. Foxit levert gebruiksvriendelijke desktopsoftware, mobiele apps en clouddiensten waarmee gebruikers documenten kunnen aanmaken, bewerken, invullen en ondertekenen via hun geïntegreerde PDF Editor en eSign-aanbod. Foxit biedt softwareontwikkelaars de mogelijkheid om innovatieve PDF-technologie in hun applicaties op te nemen via krachtige, multi-platform Software Developer Kits (SDK).

Foxit heeft meer dan 700 miljoen gebruikers en telt meer dan 485.000 klanten, variërend van kmo's tot wereldwijde ondernemingen, gevestigd in meer dan 200 landen. Het bedrijf heeft kantoren over de hele wereld, waaronder vestigingen in de VS, Europa, Australië en Azië. Meer informatie is te vinden op https://foxit.com .

