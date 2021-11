Ovivo investit dans la construction d'une installation de pointe au Texas pour fabriquer les membranes en carbure de silicium de Cembrane

Comme annoncé le 1er novembre 2021, Cembrane a officiellement rejoint le groupe Ovivo afin de propulser la croissance de sa technologie de membrane SiC au sein d'une entreprise mondiale et ingénieuse de traitement de l'eau. Après avoir collaboré avec Cembrane pendant plusieurs années, Ovivo a désigné les membranes Cembrane SiC comme sa technologie de membrane préférée à l'avenir. L'intégration de Cembrane favorisera la croissance sur les marchés existants d'Ovivo et créera des opportunités avec de nouvelles solutions pour une grande variété d'applications dans le domaine de l'eau potable et des eaux usées, tant sur le marché municipal qu'industriel.

Afin de soutenir la croissance de la demande de membranes Cembrane SiC, Ovivo va construire et exploiter une usine de fabrication de 10 219,33 mètres carrés située dans l'Innovation Business Park de la ville de Hutto au Texas, aux États-Unis. L'installation devrait être pleinement opérationnelle début 2023 et créer près de 100 nouveaux emplois lorsqu'elle fonctionnera à plein régime.

Parallèlement à cet investissement majeur aux États-Unis, Ovivo investit également dans la construction d'une capacité de production supplémentaire sur le site de Cembrane à Lynge, au Danemark.

« Nous sommes très enthousiastes de cet investissement stratégique dans la construction d'une usine de fabrication au Texas près de notre centre d'excellence pour la filtration membranaire à Austin, afin de produire des membranes Cembrane SiC destinées à de multiples applications de traitement de l'eau et des eaux usées en Amérique du Nord », déclare Marc Barbeau, président et PDG d'Ovivo. « La mission d'Ovivo est de fournir des solutions de traitement de l'eau durables et efficaces à nos clients par le biais de l'expertise et de l'innovation, et la membrane Cembrane SiC est une technologie innovante qui apportera une valeur ajoutée à nos clients qui ont besoin de résistance, de performances maximales et de durabilité », a conclu M. Barbeau.

Ovivo est un fournisseur mondial d'équipements, de technologies et de systèmes permettant de produire une eau parmi les plus pures et de traiter certaines des eaux usées les plus difficiles du secteur. Ovivo est une marque mondiale puissante avec des marques renommées, possédant plus de 150 ans d'expertise et de références dans le traitement de l'eau, soutenues par ses produits exclusifs, ses technologies avancées et son savoir-faire étendu en matière d'intégration de systèmes. Ovivo fournit des solutions de traitement de l'eau conventionnelles ou hautement technologiques pour les marchés industriels et municipaux, et s'appuie sur sa vaste base d'équipements installés dans le monde entier pour proposer des pièces et des services à ses clients. Ovivo se consacre à l'innovation dans un secteur en constante évolution et propose des solutions de traitement de l'eau qui sont rentables, efficaces sur le plan énergétique et durables sur le plan environnemental

Ovivo exploite une plateforme mondiale intégrée dans 15 pays et emploie plus de 1 000 experts mondiaux du traitement de l'eau. Ovivo appartient à la société SKion Water GmbH, un fournisseur mondial de technologies et de solutions, ainsi qu'un fabricant d'installations, dans le domaine de l'eau et des eaux usées municipales et industrielles. SKion Water GmbH est une filiale de la holding d'investissement SKion GmbH de l'entrepreneuse allemande Susanne Klatten. Pour obtenir plus d'informations sur Ovivo, consultez notre site Internet à l'adresse suivante : www.ovivowater.com . Pour plus d'informations sur Cembrane, rendez-vous sur www.cembrane.com .

