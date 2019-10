Ovizio Imaging Systems annonce des contrats d'approvisionnement iLine F et BioConnect avec Celgene Corporation

BRUXELLES, 22 octobre 2019 /PRNewswire/ -- Ovizio Imaging Systems, une société fournissant une technologie d'imagerie microscopique innovante au marché des bioprocédés, annonce aujourd'hui la signature de contrats d'approvisionnement avec Celgene Corporation pour l'automatisation de certains procédés de fabrication de cellules T issues d'ingénierie.

Celgene utilisera le microscope innovant en ligne iLine F d'Ovizio et le système BioConnect, un système fermé d'échantillonnage fluidique à usage unique, pour automatiser davantage la fabrication de produits de recherche à cellules T et améliorer le contrôle des produits dans son réseau mondial de fabrication. Ces accords font suite à un effort de coopération en matière de développement technologique amorcé en 2018.

Emilie Viey, PDG d'Ovizio Imaging Systems : « Nous sommes fiers de soutenir les efforts de Celgene dans le domaine de la thérapie cellulaire, en développant des programmes innovants pour les patients dans des domaines où les besoins non satisfaits sont importants. En tant que partenaire technologique apportant son soutien, nous sommes enthousiasmés par les possibilités qui s'offrent à nous alors que nous poursuivons notre travail avec Celgene, en intégrant de façon transparente la solution novatrice de microscopie d'Ovizio dans leur processus de fabrication de produits à cellules T issues d'ingénierie. »

À propos d'Ovizio Imaging Systems

Ovizio Imaging Systems, fondée en 2009, développe et commercialise une plateforme d'imagerie microscopique quantitative basée sur la technologie brevetée de microscopie holographique numérique différentielle (DDHM). Ovizio est en train de s'implanter sur le marché des bioprocédés, avec un accent particulier mis sur la thérapie cellulaire et génique et la production de vaccins.

À propos du microscope iLine F

Le microscope iLine F utilise la technologie brevetée d'Ovizio, une méthode unique basée sur les hologrammes, pour le comptage et la classification en ligne, non invasive et sans étiquette des cellules en suspension. Combiné à un bioréacteur, il permet de suivre en continu les objets en temps réel, au niveau d'une seule cellule et avec une grande précision, et il permet l'automatisation des processus manuels actuels.

À propos du système à usage unique Bioconnect :

Le BioConnect est un système fluidique à usage unique, jetable et autoclavable en boucle fermée, spécialement conçu avec une pompe à membrane qui fonctionne comme un cœur. Grâce à un rinçage automatique et continu, les cellules circulent à travers l'appareil d'imagerie et retournent au bioréacteur après la capture des hologrammes des cellules.

SOURCE Ovizio Imaging Systems