Ovum classe ZTE parmi les principaux fournisseurs de 5G Core

SHENZHEN, Chine, 25 février 2019 /PRNewswire/ -- La société ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un fournisseur international de solutions de technologie d'entreprise, grand public et de télécommunications de premier plan pour l'Internet mobile, a été classée parmi l'un des principaux fournisseurs de 5G Core (5GC) dans le tout dernier livre blanc 5GC d'Ovum, ZTE Accelerates Carriers' Migration to the 5G Core Network (ZTE accélère la migration des opérateurs vers le réseau 5G Core).

Dans ce document, Ovum a souligné comment les opérateurs peuvent construire un réseau 5GC agile et automatisé en vue d'améliorer l'efficacité opérationnelle et d'augmenter les recettes des services à l'heure où le secteur des télécommunications effectue la transition vers l'ère 5G. Le livre blanc souligne les capacités et la compétitivité de ZTE et de sa solution Common Core dans les normes, technologies et applications commerciales 5GC.

La solution Common Core de ZTE est le premier 5GC « cloud-native » à converger les technologies 2G/3G/4G/5G/Accès fixe tout en prenant en charge les déploiements Non-Standalone (NSA) et Standalone (SA). Prête pour la commercialisation, la solution Common Core de ZTE permet une utilisation maximale des ressources tout en réduisant les coûts. Grâce à l'intégration 5GC « cloud-native », les opérateurs pourront monétiser les vastes possibilités que présentent l'Internet des Objets (IdO) et 5G.

ZTE compte dévoiler la version commerciale de sa solution Common Core au premier trimestre 2019 dans le but d'aider les opérateurs à construire rapidement des réseaux agiles, efficaces et convergents tout en répondant aux exigences diversifiées des industries verticales. Cette solution adopte l'architecture fondée sur les services (service-based architecture (SBA)) standard 3GPP et la technologie CUPS (Control and User Plane Separation), améliorant de manière significative l'efficacité de l'exploitation et de l'entretien (E&E) et le taux d'utilisation des ressources pour aider les opérateurs à réduire leurs dépenses en capital et leurs dépenses d'exploitation.

Ovum a indiqué dans le livre blanc, « Il est essentiel que les opérateurs choisissent un partenaire qui non seulement a une excellente compréhension des réseaux et du logiciel, mais aussi des antécédents confirmés de succès en matière de déploiements 5GC pour ses clients ». ZTE a démontré sa capacité à aider ses clients à transformer leurs architectures de base en préparation pour 5G.

ZTE s'engage à développer ses capacités de technologie 5G Core et à promouvoir activement ses applications. Ayant collaboré et testé les technologies 5G avec plus de 30 opérateurs de premier plan dans le monde entier, la société ZTE est bien placée pour fournir des déploiements commerciaux 5G mondiaux avec des produits et des services. Le lancement de sa solution Common Core est une étape importante qui permettra à ZTE de passer à l'industrialisation 5G et de jeter les bases de la commercialisation et de l'évolution 5G.

Le lien permettant d'accéder au livre blanc intégral est le suivant : https://ovum.informa.com/resources/product-content/2019/02/21/11/54/zte-accelerates-carriers-migration-to-the-5g-core-network

À propos de ZTE

ZTE est un fournisseur de systèmes de télécommunications avancés, d'appareils mobiles et de solutions technologiques d'entreprise destinés aux consommateurs, aux opérateurs, aux entreprises et au secteur public. Dans le cadre de la stratégie de ZTE, la société s'engage à fournir à ses clients des innovations de bout en bout intégrées apportant valeur et excellence à l'heure où les secteurs des télécommunications et des technologies de l'information convergent. Les produits et services de ZTE, une société cotée sur les bourses de Hong Kong et Shenzhen (code de l'action H : 0763.HK / Code de l'action A : 000063.SZ), sont vendus à plus de 500 opérateurs dans plus de 160 pays. ZTE consacre 10 % de son chiffre d'affaires annuel à la recherche et au développement et tient des rôles de leadership dans plusieurs organisations internationales productrices de normes. ZTE s'engage en faveur de la responsabilité sociale des entreprises et est un membre de l'UN Global Compact. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter www.zte.com.cn .

Contacts médias :

Margaret Ma

ZTE Corporation

Tél : +86 755 26775189

Email : ma.gaili@zte.com.cn

Related Links

http://www.zte.com.cn



SOURCE ZTE Corporation