OWC adquiere LumaForge y las tecnologías Jellyfish

"Estoy emocionado de dar la bienvenida al increíble equipo de LumaForge y las soluciones en la familia OWC. Esta adquisición fortalece nuestras capacidades de almacenamiento empresarial/servidor y permite una gama aún más amplia de soluciones para satisfacer las necesidades de los profesionales de video, fotografía y música con algunas nuevas ofertas realmente excepcionales", dijo Larry O'Connor, fundador y consejero delegado de OWC. "Los clientes de Jellyfish y LumaForge continuarán recibiendo el apoyo y el desarrollo, mientras que esta tecnología de confianza florecerá y tendrá un nuevo nivel de apoyo y compromiso dentro de la familia OWC."

"No hay mejor hogar para nuestro equipo y tecnología que OWC. Una marca legendaria con una reputación de grandes productos y apoyo del que innumerables personas dependen cada día", dijo Josh Minney, consejero delegado de LumaForge. "Siempre hemos admirado lo que Larry y su equipo han construido, y todos estamos emocionados de ser parte de él."

Acerca de OWC

Other World Computing (OWC), fundada en 1988, se dedica a ayudar a los entusiastas de Mac y PC a hacer más y llegar más alto. Creemos en la sostenibilidad y las soluciones OWC están realmente diseñadas para durar, recorrer la distancia y permitir a los usuarios maximizar la inversión en tecnología que ya han realizado. La operación de OWC proporciona liderazgo en sostenibilidad empresarial, con nuestra sede central entre las primeras en el mundo galardonadas con LEED Platinum OWC cuenta con un galardonado equipo de soporte técnico, así como una biblioteca sin igual de bricolaje paso a paso y videos informativos. Desde el escritorio doméstico hasta el estante empresarial, la copia de seguridad corporativa para proteger los datos médicos, el estudio de grabación hasta el conjunto de imágenes cinematográficas y más allá, no debería haber ningún compromiso, y es por eso que OWC está aquí.

Acerca de LumaForge

Con sede en Burbank, CA, LumaForge ha estado trabajando con imágenes 4K desde 2006 y ha desarrollado una canalización de datos y color rentable basada en productos de Apple Corp, Blackmagic Design, SEIKI Digital, MAGMA y almacenamiento 4K de alta velocidad de Areca CineRAID.

