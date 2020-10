OWC lance une nouvelle plateforme pour les PC Thunderbolt™ 4

Les points forts du hub Thunderbolt d'OWC :

Tout ce que vous avez toujours souhaité avec Thunderbolt : Pour la toute première fois, ajoutez des ports Thunderbolt rapides et complètement fonctionnels à votre ordinateur

Branchez tout ce que vous souhaitez : Même compatibilité et performances des appareils, qu'ils soient branchés sur le hub ou directement sur votre ordinateur

Gérez plus d'appareils : Connectez des disques de stockage, deux écrans 4K ou un écran 5K/ 6K / 8K , plusieurs accessoires de votre choix

ou un écran 5K/ / , plusieurs accessoires de votre choix Un développement révolutionnaire : Une nouvelle architecture d'accessoires multi-ports qui réinvente la connexion et permet d'utiliser davantage de dispositifs alimentés par bus

LED réglable : Personnalisez l'éclairage selon votre propre cadre de travail

Sécurité intégrée : Kensington Nano Security Slot™ pour un câblage antivol

OWC ClingOn TM : le stabilisateur de câble empêche l'interruption de la session de travail et la perte de données

: le stabilisateur de câble empêche l'interruption de la session de travail et la perte de données Testé de manière indépendante et certifié Intel Thunderbolt pour Windows

« En tant que leader dans l'intégration et les accessoires Thunderbolt, OWC est fier de dominer le marché et d'offrir notre premier hub Thunderbolt 4 pour les nouveaux PC équipés de processeurs Intel® Core™ de 11e génération », a déclaré Larry O'Connor, PDG et fondateur d'OWC. « En plus de donner aux utilisateurs la possibilité d'étendre le nombre de ports Thunderbolt auxquels ils ont accès, la nouvelle possibilité de créer des chaînes séparées et de connecter plus de dispositifs à partir de ports individuels va révolutionner les flux de travail. »

Les connexions peuvent être complexes. Dans le passé, le retrait de tout appareil autre que le dernier d'une connexion en guirlande provoquait une perturbation qui rendait tous les appareils inutilisables jusqu'à ce que la chaîne soit rétablie. Le hub Thunderbolt d'OWC vous permet de créer une architecture d'accessoires multi-ports séparée, composée de trois chaînes ramifiées, afin que vous puissiez retirer des dispositifs d'une chaîne sans affecter ou déconnecter les autres. Vous pouvez désormais connecter plusieurs SSD portables directement au hub Thunderbolt d'OWC pour bénéficier de la vitesse la plus rapide que votre périphérique de stockage puisse offrir.

Prix et disponibilité

Le hub Thunderbolt d'OWC est disponible dans l'UE en précommande sur MacSales.com au prix de 149 $ et sera expédié à partir de la fin octobre.

À propos d'OWC

Other World Computing (OWC) a été fondé en 1988. Nous nous efforçons d'aider les passionnés de Mac et de PC à faire plus et à aller plus loin grâce à une technologie intelligente. Nous nous concentrons sur la durabilité : Les solutions d'OWC sont conçues pour durer, aller jusqu'au bout et permettre aux utilisateurs de maximiser leur investissement technologique. La durabilité des entreprises est notre priorité. Le siège d'OWC, alimenté en énergie renouvelable sur site, est l'un des premiers au monde à recevoir le prix LEED Platinum. Notre bibliothèque inégalée de vidéos d'information et de dépannage étape par étape ainsi que notre équipe d'assistance technique primée répondent à vos besoins technologiques longtemps après votre achat. Du bureau au domicile, du rack d'entreprise, au studio d'enregistrement audio, du plateau de tournage, et au-delà... nous avons tout ce qu'il faut pour que vous n'ayez jamais à faire de compromis.

Réseaux sociaux : Suivez OWC sur Facebook, Instagram, YouTube et Twitter

© 2020 Other World Computing, Inc. Tous droits réservés. Apple et Mac sont des marques commerciales d'Apple Inc. enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Intel et Thunderbolt sont des marques commerciales d'Intel Corporation déposées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. D'autres marques peuvent être la propriété de leurs propriétaires respectifs.

@getthunderbolt

#Thunderbolt3

#Thunderbolt4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1306129/OWC_Thunderbolt_Hub.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/728366/OWC_Logo.jpg

Related Links

https://www.owc.com



SOURCE OWC