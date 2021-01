OWC übernimmt LumaForge und Jellyfish Technologies

Die LumaForge Jellyfish-Produktreihe besteht aus Jellyfish Mobile: Der erste Plug-and-Play-Video-Workflow-Server mit Tragegriff. Jellyfish Mobile wurde entwickelt, um unterwegs oder zumindest außerhalb des Serverraums arbeiten zu können. Es eignet sich für Teams von vier bis sechs Editoren, die mit 4K-Medien unterwegs oder im Büro arbeiten. Jellyfish Tower: Entspricht den benutzerfreundlichen und Plug-and-Play-Funktionen des Mobiltelefons und ist genauso leistungsstark wie die Ausrüstung im Serverraum. Er ist leise genug, um alleine in Ihrem Schneideraum zu stehen, und leistungsstark genug für mehr als 6 Bearbeiter, die mit 4K-Medien oder noch leistungsstärkeren Geräten arbeiten. Jellyfish Rack: Die leistungsstärkste Plug-and-Play-Lösung der Produktreihe, die in Kombination mit all Ihren anderen leistungsstarken Serverraumgeräten eingesetzt werden kann. Jellyfish Rack ist die bevorzugte Lösung für Konnektivität mit ultrahoher Bandbreite (25 GbE/50 GbE) und kann nahtlos in die komplexesten Unternehmensnetzwerkumgebungen integriert werden. Alle bestehenden Kunden erhalten in den kommenden Wochen eine direkte Mitteilung hinsichtlich ihrer Support- und Upgrade-Pfade.