Oxford BioTherapeutics erweitert strategische Zusammenarbeit mit WuXi Biologics und lizenziert WuXiBody™-Plattform für fünf bispezifische Antikörperprogramme für bis zu 450 Millionen US-Dollar

SHANGHAI und OXFORD, Großbritannien, 11. Dezember 2018 /PRNewswire/ -- WuXi Biologics (2269.HK), ein führendes globales Unternehmen mit einer Open-Access-Technologieplattform, die End-to-End-Lösungen für die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Biologika anbietet, und Oxford BioTherapeutics Ltd. („OBT"), ein auf klinischer Stufe aktives Onkologie-Unternehmen mit einer Pipeline von immuno-onkologischen und antikörpertherapeutischen konjugierten Therapien, gaben heute den Ausbau ihrer strategischen und innovativen Immuno-Onkologie-Allianz (IO) bekannt. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird OBT unter Verwendung der proprietären WuXiBody™-Plattform von WuXi Biologics fünf neuartige bispezifische Antikörper für die Behandlung verschiedener Krebsarten erforschen, entwickeln und vermarkten.

Die Vereinbarung vereint die Zielforschungs- und Entwicklungskompetenz von OBT mit der umfassenden Expertise von WuXi Biologics im Bereich der Entwicklung von erstklassigen bispezifischen Antikörpern. Damit soll für beide Unternehmen ein Mehrwert geschaffen werden, während OBT an der Entwicklung und Vermarktung dieses vielversprechenden Portfolios mit potenziellen auf Antikörper-basierten Krebsmedikamenten der nächsten Generation arbeitet. WuXi Biologics erhält eine Vorauszahlung und weitere Zahlungen in Höhe von bis zu 450 Millionen US-Dollar für das Erreichen von potenziellen Entwicklungen, sowie regulatorischen und kommerziellen Meilensteinen und hat Anspruch auf Lizenzgebühren basierend auf dem weltweiten Verkauf dieser bispezifischen Antikörper.

„Unsere Zusammenarbeit mit WuXi Biologics im Bereich Immuno-Onkologie (IO) rund um die bispezifische Plattform WuXiBody™ und den klinischen PD-L1-Antikörper im mittleren Entwicklungsstadium ist für OBT ein wichtiger Schritt, um unsere aufregende IO-Pipeline mit Kandidaten neuer Therapieklassen zu vertiefen und zu erweitern", sagte Dr. Christian Rohlff, Chief Executive Officer von Oxford BioTherapeutics. „Die Kombination der neuartigen IO-Medikamente der zweiten Generation von OBT mit einem wichtigen Kontrollpunkt in einer einzigen Einheit und einem potenziell breiten Nutzen für viele feste und flüssige Tumorarten zielt darauf ab, neue Therapien für Patienten zu entwickeln, denen existierende IO-Medikamente keinen Nutzen bringen. Neuartige Produkte aus dieser Zusammenarbeit, die mehrere Behandlungsmodalitäten in einem einzigen Wirkstoff kombinieren, werden das Nutzen-Risiko-Verhältnis verbessern, Kosten senken und das zukünftige kommerzielle Potenzial optimieren. Diese Vereinbarung wird es uns ermöglichen, unsere Produktentwicklungsstrategien klar von bestehenden IO-Therapien zu unterscheiden und Produkte zu entwickeln, die eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung der zukünftigen Onkologie-Behandlungslandschaft spielen werden. Es wird erwartet, dass Produkte aus dieser Zusammenarbeit eine Schlüsselrolle im Rahmen von OBTs Engagement zur Heilung von Krebs übernehmen."

„Wir freuen uns, unsere strategische Partnerschaft mit OBT um die proprietäre WuXiBody™-Plattform zu erweitern. Dies ist die dritte Partnerschaft, die wir unterzeichnet haben, seit wir diese aufregende Plattform im September dieses Jahres weltweit eingeführt haben", sagte Dr. Chris Chen, Chief Executive Officer von WuXi Biologics. „Die schnelle Akzeptanz unserer proprietären bispezifischen WuXiBody™-Plattform bestätigt unsere Überzeugung, dass diese Plattform die meisten technischen Einschränkungen bisheriger bispezifischer Plattformen überwindet und die Kosten für die Herstellung dieser Biologika enorm senken kann. Wir haben 16g/L in Zellkultur-Titer, 95+% Reinheit nach einstufiger Protein-A-Reinigung und 95+% Stufenausbeute für Protein-A-Schritt erreicht. WuXi Biologics wird weiterhin in die Entwicklung global führender Technologien der nächsten Generation investieren, um einen Wandel bei der Entdeckung, Entwicklung und Herstellung von Biologika herbeizuführen."

Informationen zur WuXiBody™-Plattform

WuXiBody™, eine firmeneigene bispezifische Antikörperplattform von WuXi Biologics, ist potenziell die beste bispezifische Plattform in diesem Bereich. Sie kann die CMC-Barrieren der Entwicklung bispezifischer Antikörper effektiv durchbrechen, den Prozess um 6-18 Monate beschleunigen und die Herstellungskosten signifikant senken, was bei anderen aktuellen bispezifischen Plattformen eine strenge Einschränkung darstellt. Bispezifika von WuXiBody™ haben 16g/L im Zellkultur-Titer, 95+% Reinheit nach einstufiger Protein-A-Reinigung und 95+% Stufenausbeute für Protein-A-Schritt erreicht. Die WuXiBody™-Plattform ermöglicht die Zusammenstellung nahezu beliebiger mAb-Sequenzpaare zu bispezifischen Konstrukten. Sie zeichnen sich durch eine geringe Immunogenität, eine lange in vivo Halbwertszeit wie mAbs und eine ausgezeichnete Stabilität aus. Die WuXiBody™-Plattform verfügt auch über eine einzigartige strukturelle Flexibilität, die es einfach macht, verschiedene Formate mit unterschiedlicher Wertigkeit (2, 3 oder 4 Bindungsstellen) zu erstellen, um die Anforderungen verschiedener bispezifischer Ziele zu erfüllen.

Informationen zu Oxford BioTherapeutics

OBT ist ein auf klinischer Stufe aktives Onkologie-Unternehmen, mit Firmensitz in Oxford (Großbritannien) und San Jose (USA), das über eine Pipeline von erstklassigen Therapien im Bereich Immun-Onkologie (IO) und Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (ADC) verfügt, um die wichtigsten unerfüllten Patientenbedürfnisse in Bezug auf Krebs zu erfüllen. Der IO-Forschungsansatz von OBT liefert wichtige Erkenntnisse über die Krebs-Immunzellen-Synapse und hat mehrere neuartige IO-Kandidaten für die Krebstherapie identifiziert.

Die ersten beiden klinischen Programme von OBT sind (1) MEN1112 (OBT357), ein antikörperabhängiger zellvermittelter Zytotoxizitätskandidat (ADCC), der auf Bst1/CD157-exprimierende AML-Blasten und leukämische Stammzellen abzielt, derzeit in einer Phase-I-Dosis-Eskalationsstudie für rezidivierte/refraktäre akute myeloische Leukämie und (2) MEN1309 (OBT076), ein DM4 ADC, das auf CD205 bei dreifach-negativem metastasierendem Brustkrebs, Blasen- und Bauchspeicheldrüsenkrebs sowie Non-Hodgkin-Lymphom abzielt. MEN1309 (OBT076) befindet sich derzeit ebenfalls in einer EU-Dosiseskalationsstudie der Phase I.

Die Pipeline- und Entwicklungskapazitäten von OBT wurden durch mehrere strategische Partnerschaften validiert, darunter mit weltweit führenden Unternehmen in der Antikörperentwicklung (wie Seattle Genetics, Amgen, Alere, BioWa und BMS (Medarex)) und mit dem führenden europäischen Pharmaunternehmen Menarini, das die klinische Entwicklung von zwei Programmen in der EU bis zum Abschluss des Proof-of-Concept der Phase II vollständig finanziert, während OBT die kommerziellen Rechte für Nordamerika und Japan behält. Darüber hinaus besteht eine Partnerschaft für zwei präklinische Programme mit Boehringer Ingelheim. Dem Management-Team und Vorstand von OBT gehören renommierte Onkologiespezialisten mit umfangreicher Erfahrung bei der Entwicklung immunonkologischer und antikörperbasierter Therapien an. Für weitere Informationen über Oxford BioTherapeutics besuchen Sie bitte www.oxfordbiotherapeutics.com .

Informationen zu WuXi Biologics

WuXi Biologics (Börsenkürzel: 2269.HK), ein an der Hongkonger Börse notiertes Unternehmen, ist die weltweit einzige Open-Access-Technologieplattform für Biologika, die End-to-End-Lösungen bietet, mit denen Organisationen Biologika vom Konzept bis zur kommerziellen Fertigung erforschen, entwickeln und herstellen können. Unsere Unternehmensgeschichte und unsere Erfolge zeigen, dass wir uns dazu verpflichtet haben, unseren globalen Kunden ein wirkliches ONE-Stop-Serviceangebot und ein Leistungsversprechen anzubieten. Zum 30. Juni 2018 gab es insgesamt 187 integrierte Projekte, darunter 98 Projekte in der präklinischen Entwicklungsphase, 78 Projekte in der frühen Phase (Phase I und II) der klinischen Entwicklung, 10 Projekte in der Spätphase (Phase III) der Entwicklung und 1 Projekt in der kommerziellen Fertigung. Mit einer bis 2021 erwarteten geschätzten Gesamtkapazität der biopharmazeutischen Produktion von 220.000 Litern in China, Irland, Singapur und den USA, werden wir unseren Bioproduktionspartnern ein robustes und erstklassiges globales Supply-Chain-Netzwerk bieten. Weitere Informationen zu WuXi Biologics finden Sie unter www.wuxibiologics.com .

Related Links

http://www.wuxibiologics.com.cn



SOURCE WuXi Biologics